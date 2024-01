¿Cuántas citas deben tener antes de formalizar la relación?

Aunque el número de citas depende de muchos factores existe un consenso para formalizar la relación si todo parece ir viento en popa: no pierdas tu tiempo y hablen claro…

Probablemente te ha pasado alguna vez o conoces un caso cercano: llevan meses saliendo, pero parecen haberse estancado en el prenoviazgo y claro, eso no tiene nada de malo si ambos están en el mismo mood, sin embargo, en ese tipo de relaciones es evidente que no hay compromiso, exclusividad, ni responsabilidad afectiva y eso lo debes tener claro si estás esperando algo más de él o ella.

Por ese motivo, en Cosmopolitan nos hemos dado a la tarea de averiguar cuál es el número de citas ideal para dar el siguiente paso: formalizar la relación y no morir esperando a que te pida ser su novia, recuerda que lo importante es que tú te sientas cómoda y complacida con tus expectativas y si la otra persona no está dispuesta a cumplirlas, es mejor que lo sepas desde el inicio para que ninguna de las dos partes se sienta engañado o engañada.

Esto no se trata de presionar de ningún modo, sino de hablar honestamente, aunque las expectativas pueden cambiar en el camino lo mejor es tener claro dónde te encuentras y hacia dónde se dirigen.

La regla de las tres citas ¿mito o realidad?

En la psicología existe una tendencia que sugiere que tres citas son suficientes para entablar una conexión real que te permita saber si esa relación tiene futuro, sin embargo, esto se trata de una generalidad que puede no aplicar en todos los casos. Cabe destacar que la regla de las tres citas después se hizo famosa gracias a la serie pionera Sex and the City que la llevó a un contexto sexual.

Establecer una relación formal puede llevarte más o menos tiempo dependiendo de los intereses de ambos, las expectativas, el contexto cultural y la conexión entre ambos, es por eso que fundamentar una relación en el número de citas previas a la formalización puede resultar peligroso ya que en realidad llevarlo o no a otro nivel depende de otros factores.

Un error frecuente de esta tendencia de la psicología que establece que tres citas son suficientes para dar el siguiente paso es justamente el de forzar tanto las relaciones que, aunque pudieran haber florecido adecuadamente, terminan por no germinar debido a que más citas no representa mayor compromiso.

La regla de las tres citas ¿mito o realidad? Getty images

Factores que sí importan para formalizar la relación

Tener tres citas para definir si la relación tiene o no potencial puede ser muy apresurado, mejor toma en cuenta los siguientes factores si es que planeas dar el siguiente paso con él o ella.

Comunicación

Aunque lleven poco saliendo, sí es importante que ambos se planteen mutuamente qué están buscando el uno del otro, si no están en busca de lo mismo es mejor saberlo desde el inicio para que nadie se genere falsas expectativas.

Conexión

Una vez que ambos saben dónde están parados y qué es lo que buscan también deben tomar en cuentas las otras cosas que tienen en común y las que no, por ejemplo, si una de las partes es un fumador empedernido y la otra parte es asmática, muy probablemente eso traiga problemas a la larga.

Si no están dispuestos a negociar esas diferencias quizá es mejor no perder más el tiempo.

No apresurarlo

Limitar las posibilidades a las tres primeras citas puede ser igual de perjudicial que no hacerlo, lo ideal es que ambos dejen fluir las interacciones y no se tomen tan en serio la regla de las tres citas, ya que no define nada. De hecho, basta con que ambos se sientan preparados para volver a entregar el corazón, ponerle un plazo no garantiza nada.