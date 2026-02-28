Suscríbete
Amor y Sexo

¿Cuáles son los cuarzos que necesitas para mejorar tu vida íntima?

Eleva la energía de tu habitación. Te decimos qué cristales pueden ayudarte a desbloquear el placer y mejorar la conexión con tu pareja

Febrero 28, 2026 • 
Scarlet Valencia
actos no sexuales que generan intimidad con tu pareja

Getty Images

Cuarzo Rosa

El maestro del amor propio. Antes de conectar con alguien más, necesitas estar en paz contigo; tenerlo cerca suaviza la energía del cuarto y fomenta la vulnerabilidad.

Cornalina

Si lo que buscas es encender la pasión, esta es tu piedra. Está vinculada al chakra sacro (el del placer) y ayuda a despertar la creatividad y el deseo físico.

Amatista

Ideal si el estrés del trabajo no te deja disfrutar. Ayuda a calmar la mente para que puedas estar presente en el aquí y ahora durante el encuentro.

Obsidiana Negra

Es la piedra de la protección y la verdad. En la intimidad, ayuda a limpiar las energías negativas o inseguridades que traes del día. Es ideal para soltar el juicio sobre tu propio cuerpo y permitirte una entrega mucho más cruda, honesta y sin máscaras.

Granate

Conocida como la piedra de la vitalidad y la salud. Si sientes que la rutina te tiene cansada, el granate ayuda a reactivar la libido y a fortalecer el instinto de exploración. Es excelente para parejas que buscan recuperar ese fuego inicial y la confianza mutua en la cama.

Cuarzo rosa.jpg
Cornalina cuarzo
Granate cuarzo
Amatista cuarzo
Obsidiana cuarzo

Cuarzo rosa

Getty images

Cornalina cuarzo

Luca Piccini Basile/Getty Images

Granate cuarzo

Getty Images

Amatista cuarzo

Getty Images

Obsidiana cuarzo

Getty Images

Rodearte de estos aliados energéticos no se trata solo de “magia”, sino de crear un espacio con intención. Te sorprenderá lo que un poco de enfoque, y los cuarzos correctos, pueden hacer por tu vida amorosa.

cristales con energía tips sexuales
Scarlet Valencia
Te sugerimos
12 Posiciones sexuales que aplicar si mueres de cansancio
Amor y Sexo
Posición 72 vs Posición 69: ¿Cuál es mejor y por qué son las favoritas?
Febrero 27, 2026
 · 
Scarlet Valencia
cosas-nunca-debes-hacer-durante-un-69.jpg
Amor y Sexo
Las 5 cosas que nunca debes hacer durante un 69
Diciembre 18, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Mito o realidad: ¿Se puede contraer una enfermedad de transmisión sexual sin tener relaciones íntimas?
Amor y Sexo
Mito o realidad: ¿Se puede contraer una enfermedad de transmisión sexual sin tener relaciones íntimas?
Diciembre 23, 2024
 · 
María Dávalos
consejos-sexuales-para-seducir-a-un-hombre.jpg
Amor y Sexo
3 fantasías que te da pena confesar y su significado según la psicología
Febrero 27, 2026
 · 
Scarlet Valencia