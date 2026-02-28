¿Cuáles son los cuarzos que necesitas para mejorar tu vida íntima?

Cuarzo Rosa

El maestro del amor propio. Antes de conectar con alguien más, necesitas estar en paz contigo; tenerlo cerca suaviza la energía del cuarto y fomenta la vulnerabilidad.

Cornalina

Si lo que buscas es encender la pasión, esta es tu piedra. Está vinculada al chakra sacro (el del placer) y ayuda a despertar la creatividad y el deseo físico.

Amatista

Ideal si el estrés del trabajo no te deja disfrutar. Ayuda a calmar la mente para que puedas estar presente en el aquí y ahora durante el encuentro.

Obsidiana Negra

Es la piedra de la protección y la verdad. En la intimidad, ayuda a limpiar las energías negativas o inseguridades que traes del día. Es ideal para soltar el juicio sobre tu propio cuerpo y permitirte una entrega mucho más cruda, honesta y sin máscaras.

Granate

Conocida como la piedra de la vitalidad y la salud. Si sientes que la rutina te tiene cansada, el granate ayuda a reactivar la libido y a fortalecer el instinto de exploración. Es excelente para parejas que buscan recuperar ese fuego inicial y la confianza mutua en la cama.

1 / 5 Cuarzo rosa Getty images 2 / 5 Cornalina cuarzo Luca Piccini Basile/Getty Images 3 / 5 Granate cuarzo Getty Images 4 / 5 Amatista cuarzo Getty Images 5 / 5 Obsidiana cuarzo Getty Images Cuarzo rosa Getty images Cornalina cuarzo Luca Piccini Basile/Getty Images Granate cuarzo Getty Images Amatista cuarzo Getty Images Obsidiana cuarzo Getty Images

Rodearte de estos aliados energéticos no se trata solo de “magia”, sino de crear un espacio con intención. Te sorprenderá lo que un poco de enfoque, y los cuarzos correctos, pueden hacer por tu vida amorosa.