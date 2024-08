Consejos para no perder el control de tus emociones cuando tu pareja te pide un tiempo

Si la costumbre es más fuerte que el amor, darse un tiempo les ayudará a pensar claramente el destino de su relación…

Absolutamente todas las relaciones de pareja atraviesan etapas difíciles de las que no siempre salen victoriosas y no porque el amor no sea suficiente, sino porque ambas partes pierden el control de sus emociones lo cual les lleva a tomar decisiones improvisadas y contraproducentes.

Si tu pareja te ha pedido un tiempo, tómalo con calma, este momento te servirá para reflexionar sobre lo que han hecho bien y lo que no, con ello surge la posibilidad de mejorar individualmente para lograr una mejor relación a largo plazo.

Qué debes responder cuando tu pareja te pide tiempo

Recuerda que no debes perder el control de tus emociones cuando tu pareja te pide tiempo, ni el enojo, ni la tristeza deben entrar en el campo de acción cuando están hablando de la posibilidad de tomarse un respiro:



Entiendo, necesitas un espacio y voy a respetarlo ¿Qué puedo hacer para apoyarte durante este tiempo?

¿Qué puedo hacer para apoyarte durante este tiempo? Me siento confundida , ¿puedes explicarme un poco más sobre lo que necesitas en este momento?

, ¿puedes explicarme un poco más sobre lo que necesitas en este momento? Está bien, lo entiendo. Voy a darte el espacio que necesitas . ¿Cuánto tiempo crees que necesitarás?

. ¿Cuánto tiempo crees que necesitarás? Me duele un poco , pero quiero que sepas que estoy aquí para ti cuando estés listo/a para hablar o volver a intentarlo.

, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti cuando estés listo/a para hablar o volver a intentarlo. Vale, lo respeto. ¿Hay algo específico que te está molestando o algo que pueda hacer para mejorar las cosas?

Este tiempo podría servirte para dedicarte a ti por completo Foto: Getty images

Qué debes hacer durante el tiempo que han decidido darse tú y tu pareja

Acepta su petición : Respeta su deseo de tomar un descanso y no te tomes su petición como un rechazo personal, de lo contrario tus emociones tomarán el timón y podría resultar catastrófico.

: Respeta su deseo de tomar un descanso y no te tomes su petición como un rechazo personal, de lo contrario tus emociones tomarán el timón y podría resultar catastrófico. Comunícate asertivamente : Expresa tus sentimientos y preocupaciones de manera abierta y honesta sin buscar herir o chantajear a tu pareja.

: Expresa tus sentimientos y preocupaciones de manera abierta y honesta sin buscar herir o chantajear a tu pareja. Reflexiona sobre la relación : Utiliza este tiempo para reflexionar sobre la relación y considerar qué cambios podrías hacer para mejorarla.

: Utiliza este tiempo para reflexionar sobre la relación y considerar qué cambios podrías hacer para mejorarla. Dale espacio: No te comuniques con tu pareja durante este tiempo, a menos que sea absolutamente necesario. Recuerda que insistir no es una opción, por lo que debes establecer el contacto cero hasta nuevo aviso.

Considera la posibilidad de tomar terapia Getty images