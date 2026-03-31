Consejos de expertos que realmente funcionan para tener un orgasmo clitoriano más intenso y placentero

El orgasmo clitoriano es uno de los más valiosos, y aunque existe el mito de que es “menor” frente al vaginal, la terapeuta sexual Shamyra Howard señala que esta idea es desinformación, ya que no hay orgasmos superiores y no significa que algo esté mal si no se alcanza el placer solo con la penetración.

Un estudio de 2018 reveló que el 36,6 % de las mujeres necesita estimulación del clítoris para alcanzar el orgasmo, mientras que sólo el 18,4 % lo logra únicamente con la penetración, mientras que otro 36 % señaló que sus orgasmos son más intensos cuando el clítoris se estimula.

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¿Qué es el orgasmo clitoriano?

El orgasmo clitoriano es el clímax sexual que se produce principalmente por la estimulación del clítoris, el órgano más sensible de la vulva, que concentra miles de terminaciones nerviosas dedicadas al placer.

Cuando esta zona se estimula de forma directa o indirecta, aumenta la excitación hasta generar contracciones rítmicas y una sensación intensa de placer única.

Guía paso a paso para conseguir un orgasmo clitoriano

De acuerdo con expertos en sexualidad, la clave está en la combinación de conocimiento corporal, relajación y estimulación adecuada para conseguir el orgasmo clitoriano.

Comienza de forma gradual

Los expertos señalan que el clítoris responde mejor cuando la estimulación es progresiva, es decir, empezar con caricias suaves, respiración profunda y aumentar la intensidad poco a poco permite que el flujo sanguíneo aumente y se intensifique la sensibilidad.

Estimula diferentes áreas de tu zona íntima

Aunque el clítoris es el protagonista, estimular áreas cercanas como los labios mayores, menores o la parte interna de los muslos puede potenciar la experiencia, activando diferentes terminaciones nerviosas que te ayudarán a aumentar la intensidad del orgasmo.

Guía paso a paso para conseguir un orgasmo clitoriano Getty Images

Encuentra el ritmo

Muchas personas piensan que más presión significa más placer, pero los sexólogos recomiendan enfocarse también en un ritmo constante con movimientos repetitivos y sostenidos para que el cuerpo construya el orgasmo.

Realiza movimientos circulares

Una técnica recomendada para principiantes consiste en trazar círculos alrededor del clítoris con el dedo, probando movimientos en el centro o sobre la capucha y ampliándolos gradualmente.

También se puede usar la palma para una estimulación más amplia o variar con toques suaves y diferentes velocidades.

Una vez dominados los movimientos circulares, se sugiere cambiar el ritmo, alternar entre movimientos lentos y rápidos, así como direcciones arriba-abajo y laterales para encontrar lo más placentero.

En resumen, el orgasmo clitoriano más placentero no depende de una sola técnica, sino de escuchar el cuerpo, experimentar sin presión y priorizar el disfrute, pues cuando se combinan relajación, ritmo y estimulación gradual, la experiencia puede volverse más profunda, intensa y satisfactoria.