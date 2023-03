La mini guía que necesitas para sobrevivir a una cita incómoda

Seguramente te ha pasado que estás en una cita con alguien, pero la situación se pone un poco incómoda, ¡aquí te decimos lo que debes hacer paso a paso!

Es normal que la primera cita con la persona que te gusta resulte un poco extraña. Tienes que tomar en cuenta que apenas se están conociendo, y en lo que comienzan a interactuar, es natural que tengas muchos sentimientos encontrados, aunque también es posible que a pesar de poner todo de tu parte para que las cosas fluyan, hay algo que no les permite romper el hielo por completo. ¡No entres en pánico, continúa leyendo para saber cómo tienes que actuar! Te recomendamos leer: Cómo empezar el año sin relaciones tóxicas

¿Cómo sobrevivir a una cita incómoda?

Interésate por él

Hazle las típicas preguntas que se hacen en una primera cita: ¿A qué te dedicas?, ¿cuántos años tienes?, ¿tienes hermanos?, ¿prácticas algún deporte?, entre otras. Después, profundiza en el tema que más te interese, así puedes saber más de él por ese medio.

Foto: Getty images

Habla de temas triviales

Sonará un poco tonto, pero lo mejor que puedes hacer en tu primera cita, es hablar sobre cosas que son comunes y no hay necesidad de pensar mucho en tus respuestas. El clima, la comida, música, cine, son temas que podrían salvarte la vida si te sientes incómoda y ya no sabes hacia donde llevar la conversación.

Foto: Getty images

Intenta ser su amiga

Si ya pasó un rato y te diste cuenta que hay algo en su forma de ser que no va contigo, cambia el chip y en lugar de buscar una relación con él, ábrete a la idea de formar una amistad. Cuando comienzas a pensar que estás con un amigo, la necesidad de guardar las apariencias va desvaneciendo, así la situación podrá darse de una manera diferente.

Foto: Getty images

Te recomendamos leer: 5 Preguntas que debes hacer en la primera cita

Acepta que no hay química

Para estas alturas, ¡ya lo intentaste todo y nada más no funcionó!, entonces es momento de aceptar que no habrá una segunda cita. No siempre tienes que ser compatible con alguien, hay veces que simplemente son tan diferentes que no hay química. Al final, tienes que verlo cómo una experiencia nueva.

Foto: Getty images

No es necesario quedarte hasta el final

¿La cita se volvió muy incómoda para ti?, ¡nada te obliga a quedarte!, inventa algún pretexto y vete a tomar unos drinks con tus amigas para contarles la extraña experiencia, eso sí, con todo el humor del mundo.

Foto: Getty images

Ahora ya tienes una pequeña guía para sobrevivir a una cita incómoda, es normal que si alguien te gusta físicamente, busques que todo salga perfecto, pero debes tomar en cuenta que las cosas no siempre salen cómo las planeas. Te recomendamos leer: Ver a tu pareja una vez a la semana: el secreto de las relaciones exitosas