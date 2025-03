¿Cómo sé si he tenido un orgasmo?

Cuando se trata de orgasmos, independientemente de tu actividad sexual, es un tema rodeado de muchas dudas y desafortunadamente también de mucha desinformación. A pesar de esto, sabemos que es complicado externar dudas, pero si alguna vez te has preguntado si realmente has tenido un orgasmo, esto es para ti.

Aunque cada mujer lo experimenta de manera diferente, hay algunas señales comunes que pueden ayudarte a identificarlo. Durante el clímax, es habitual sentir contracciones rítmicas en la vagina, el útero y el ano, las cuales pueden durar entre 5 y 30 segundos.

Además, el cuerpo se llena de una sensación de placer intenso, como una ola que recorre desde la zona íntima hasta otras partes del cuerpo. También es normal que el ritmo cardíaco y la respiración se aceleran y que, después del orgasmo, sientas una profunda relajación y bienestar.

Si alguna vez te has preguntado si realmente has tenido un orgasmo o si sientes que aún no has llegado a ese punto, no significa que haya algo mal contigo. La sexóloga Emily Nagoski explica en su libro Come As You Are que cada persona experimenta el placer de forma distinta y que la clave está en conocerse a sí misma sin presiones ni expectativas externas.

Recuerda que para potenciar tu placer, puedes explorar tu cuerpo con la masturbación, también es importante descubrir qué tipo de estimulación es más placentera para ti y recordar que el orgasmo no se trata solo de la penetración. También es importante relajarte y no obsesionarte con “llegar”, ya que el estrés puede dificultar la respuesta del cuerpo.