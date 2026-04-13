¿Cómo saber si te está mintiendo en la primera cita? Descúbrelo con estas 8 preguntas

Una primera cita no se trata de desconfiar y hacer interrogatorios, pero sí de detectar incoherencias o situaciones que hagan parecer que todo es perfecto aunque no lo sea, pues la autenticidad no se puede fingir por mucho tiempo.

Aunque no existe un detector infalible de mentiras, expertos en comunicación y psicología coinciden en que hacer las preguntas correctas, además de observar cómo se responden, pueden revelar mucho más de lo que parece, y evitar que caigas en situaciones que pueden poner en peligro.

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Preguntas que te ayudan a descubrir si te mienten en la primera cita

La clave no está en las preguntas, sino en las respuesta que te da tu cita y la forma en cómo te lo dice: las evasivas, contradicciones o respuestas demasiado ensayadas pueden ser señales de alerta.

¿Qué estás buscando ahora mismo en tu vida?

Esta pregunta revela intenciones y claridad emocional: una respuesta honesta suele ser simple y genuina, mientras que alguien que miente tiende a responder de forma vaga o adaptada a lo que cree que quieres escuchar.

¿Cómo terminó tu última relación?

La clave no es su pasado, sino cómo lo explica: alguien honesto reconoce matices y aprendizajes, mientras que culpar totalmente a su ex o cambiar la historia puede indicar falta de sinceridad.

¿Cómo es un día normal para ti?

Esta pregunta pone a prueba la coherencia: al pedir detalles concretos, es más fácil detectar inconsistencias o contradicciones en lo que la persona dice.

¿Qué es lo más difícil que has vivido?

No se trata de tener una historia intensa, sino de mostrar apertura emocional: alguien sincero puede hablar de momentos difíciles, mientras que evitar o responder superficialmente puede indicar falta de honestidad.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Esta pregunta compara lo que dice con lo que hace: los intereses reales se respaldan con ejemplos, mientras que las mentiras suelen quedarse en lo superficial y mostrar contradicciones.

Preguntas que te ayudan a descubrir si te mienten en la primera cita Getty Images

¿Cómo te ves en unos años?

Esta pregunta revela su visión de vida: alguien honesto comparte metas reales o incluso dudas, mientras que quien miente suele dar respuestas idealizadas o incoherentes, ya que es difícil sostenerlas en el tiempo.

¿Qué es lo que más valoras en una pareja?

Una respuesta genérica o poco profunda puede contrastar con su comportamiento durante la cita.

¿Hay algo que deba saber sobre ti?

Esta pregunta invita a la transparencia y permite observar la reacción: evasión, incomodidad o naturalidad pueden revelar el nivel de honestidad de la persona.