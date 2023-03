Ahora, ojo, no digo que tu pareja no te quiera, sino que tienes que cuestionarte si estás pasando por una etapa temporal o si es algo que quieres terminar, pero no lo haces porque estás en un amor por costumbre. Cuando tenía 21 años estaba en una relación en la que ya no había interés de ambas partes; comenzamos dos años atrás con mucha emoción y un proyecto de vida juntos, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que teníamos metas diferentes y ya no visualizábamos ese futuro a la par; entonces, nos separamos en común acuerdo, nunca hubo pelea, aunque sí dolió.

Porque uno se acostumbra a estar acompañad@. Volver a estar soltera, al principio, me aterraba; hoy acepto que fue la mejor decisión que pude haber tomado. No quiero que te pase como a mí, que perdí mucho tiempo en tomar la de- cisión. Por eso, te dejo seis señales que pueden ayudarte a identificar si estás en una relación por costumbre.

¿Cómo saber si es costumbre?

1. Casi no hay comunicación

A pesar de que se vean todos los días, cuando lo hacen, están en el teléfono móvil. Y eso crea bastante distancia entre los dos. Si ninguno quiere poner de su parte, va a ser difícil recuperar esa comunicación que antes tenían. Recuerda que nada está escrito en piedra y que si este es tu caso, aún puedes salvar tu relación; solo necesitas iniciar tú esos momentos de conversación espontánea.

2. No existen los regalos sorpresa

Si hay algo que hace que una relación sea exitosa y muy divertida es que cuando menos lo esperen se sorprendan con un detalle. No tiene que ser costoso, pero sí algo que se comuniquen como importante y en lo cual estuvieron pensando. Sin decir “Te amo” o “Te quiero”, se están expresando amor de otra manera.

3. Te desespera todo lo que hace

Si cada vez que tu pareja hace algo te irrita, puede ser una señal de que ya no admiras eso que los hacía auténticos. Porque seamos realistas, cuando te encanta tu pareja, es porque te gusta todo de ella a pesar de que no sea perfecta. Un indicador importante para saber si ya no estás igual de enamorad@ que antes de tu pareja es que todo lo que hace te molesta.

4. Ya no visualizas el futuro con tu pareja

Cuando comienzas una relación, una de las cosas más emocionantes en pareja es planear viajes, momentos juntos, metas de vida, hasta tener una familia o irse a un lugar a desarrollar su profesión. Pero cuando ya no te visualizas con tu pareja y todo lo ves de manera independiente, entonces no estás dándole la oportunidad. Piensa muy bien si eso es lo que quieres y en caso de que sí, comunícaselo.

5. Pone a sus amig@s antes que a ti

Una de las cosas saludables en pareja es que cada quien tenga su vida aparte, inclusive, te invito a que lo hagas. Pero si esto llega a hacerse costumbre y alguno prefiere irse con sus amigo@ en lugar de invitar al otro a estar juntos, entonces ahí es para preocuparse. Porque pueden ser excusas de no querer pasar tiempo a solas. Repito: es importante ver a más personas aparte de tu pareja porque te ayuda a ser independiente, solo recuerda que ella siempre tiene que ser tu prioridad.

6. La relación íntima ni existe

Es normal que no siempre estén dispuestos o tengan la energía para las relaciones sexuales, pero si esto se convierte en la constante, entonces te recomiendo que le preguntes a tu pareja si está todo bien. Una forma de expresar amor es a través de las caricias, así que trata de ser una persona cariñosa o demostrarle tu afecto físico. No hay una fórmula secreta de cuántas veces a la semana es lo ideal para tener relaciones con tu pareja, pero escucha tus corazonadas. Quizás esa chispa se apagó, sin embargo, se puede volver a encender. Es parte de la reconquista; una de las cosas más emocionantes en la relación.

Las relaciones son complejas e incluso únicas. Una relación debe ser un apoyo para ti, para convertirte en tu mejor versión. Cuando estás en una relación sana te dan ganas de querer gritárselo al mundo y deseas siempre lo mejor para el otro. Las personas cambiamos y eso está bien, solo aprende a irte cuando ya no estés a gusto o cuando sientes que ya no perteneces ahí. Si algo he aprendido a lo largo de mi expertise como coach es que siempre estás a tiempo de cambiar tu destino. Si te identificaste con algunas de estas señales y crees que estás en una relación por costumbre, entonces abre diálogo con tu pareja para que le cuentes cómo te sientes. Escucha muy bien su respuesta y su lenguaje no verbal; ahí tendrás tu respuesta. Nos vemos en la próxima edición para seguir respondiendo sus preguntas.