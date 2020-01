Cómo saber que tu pareja no ve un futuro contigo, 4 señales

Pueden ser pequeñas, puedes no notarlas, pero sabes que algo anda mal. Nuestra intuición es sabia y sabe cuando hay algún problema entre tú y tu pareja que tal vez ninguno ha vocalizado. Si estás preocupada de que tu pareja tal vez no quiere seguir contigo, te damos 4 señales clásicas. ¿Cómo saber que tu pareja no ve un futuro contigo? Sigue leyendo.

1. Se ha vuelto mucho más distante

Tampoco exageres, si no se ven diario no pasa nada, en especial después de seis meses o más de estar juntos. Sin embargo, si notas que tu pareja se niega a hacer planes para verse cuando sabes que está libre, sus conversaciones son más cortas o inexistentes y cuando se ven parece estar aburrida o de mal humor… sin duda es una señal de alarma.

2. No te toma en cuenta cuando toma decisiones

Cuando tu pareja se toma el compromiso de su relación en serio, te consultará cuando debe tomar una decisión importante o que puede afectarlos a ambos. Si notas que antes lo hacía o simplemente nunca lo ha hecho, definitivamente algo anda mal. ¡Mucho ojo!

3. No conoces a su familia ni amigos

Conocer a su familia y a sus amigos más cercanos es una señal de que tu pareja te considera importante y una prioridad. ¿No conoces su círculo cercano? Tal vez él o ella no está seguro de que estés presente por mucho tiempo.

4. No quieren hacer planes a futuro

Esto significa planear mudarse juntos o incluso decisiones más banales como un viaje de fin de semana o un concierto que está a 6 meses de distancia. Si se niega a hacer planes a futuro, puede significar que simplemente eres la persona en turno y lo que tienen puede no durar mucho más. Hacer planes significa hacer un compromiso y tu pareja podría no estar lista o no querer hacerlo.

COSMO RECOMIENDA: