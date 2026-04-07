¿Cómo los hombres realmente deberían gastar el dinero en las mujeres?

En psicología de pareja, el dinero es una forma de energía y compromiso. No se trata de ser interesada, se trata de entender que donde un hombre pone su cartera, pone su prioridad. Si él gasta en su coche pero escatima en tu cena de aniversario, hay un mensaje oculto que necesitas descifrar. Hoy vamos a enseñarte cómo guiar esa inversión para que ambos se sientan como la power couple que merecen ser.

Inversión en experiencias. Según el psicólogo de Harvard Dr. Thomas Gilovich, el dinero gastado en viajes o cenas genera más felicidad a largo plazo que los objetos materiales. La “memoria compartida” es el activo más valioso. El “gasto de soporte”. Un hombre que invierte en facilitarte la vida, como un curso que quieres, un spa cuando estás estresada, está demostrando apego seguro. Micro inversiones de afecto. La Dra. Elizabeth Dunn afirma que los pequeños gastos constantes, tipo tus flores favoritas, ese café que amas, tienen más impacto en el bienestar que un regalo carísimo una vez al año. Eliminar el “gasto de control”. Ojo, si gasta para decidir qué te pones o a dónde vas, eso es love bombing financiero. La inversión debe ser liberadora, no una jaula de oro. Inversión en tu crecimiento. El “miembro perfecto” de una pareja apoya tus sueños. Si él gasta en herramientas para tu negocio o educación, está invirtiendo en el futuro de ambos.

Donde un hombre pone su cartera, pone su prioridad. Getty Images

Dato Cosmo

Estudios de la Universidad de British Columbia sugieren que las personas son más felices cuando gastan dinero en otros que en sí mismas. ¡Básicamente, hacerlo te hace más feliz a ti, pero a él también!

El dinero es solo papel, pero la intención es lo que cuenta. No te conformes con migajas de tiempo cuando mereces un banquete de atenciones, porque una mujer que sabe lo que vale nunca acepta menos de lo que invierte en sí misma.