Sigue las ténicas de los expertos para tener orgasmos más prolongados e intensos

¿Cuánto duran los orgasmos en promedio de hombres y mujeres? Según The Journal of Sexual Medicine y The Journal of Urology, en promedio, el orgasmo femenino tiene una duración entre 7 y 20 segundos, mientras que el masculino dura entre 3 y 5 segundos.

Pero aunque no lo creas, sí es posible prolongar la duración de los orgasmos; todo se resume a una combinación de técnicas mentales, físicas y de pareja. Si sigues los siguientes tips, eventualmente podrás lograrlo...

Ejercicios de Kegel

Mejorar tu suelo pélvico es indispensable para tener mejores orgasmos, pues se trata de una rutina física que te ayuda a mejorar en general, tu desempeño sexual. Estos ejercicios consisten en apretar los músculos de la zona pélvica, como cuando retienes la orina. Haz de 15 a 20 repeticiones durante el día, y una vez que ya tengas control sobre la zona, implementa menos repeticiones, pero retenlas durante un par de segundos.

Cómo hacer que tus orgasmos duren más tiempo según expertos

Edging

El edging se convertirá en tu truco favorito porque es placentero y muy fácil de llevar a cabo. Esta técnica consiste en retrasar el orgasmo lo más que puedas; una vez que sientas que el clímax está cerca, deja de estimular la zona durante algunos segundos y posteriormente continúa.

Uchenna Ossai, educadora sexual de ‘LifeStyles’ y ‘SKYN Condoms, explicó a Redbookmag lo que significa edging: “Ir hacia atrás cuando parece que vas a llegar al orgasmo y después volver a aproximarte. Es una de las muchas y tan estupendas formas de mejorar el orgasmo y la experiencia sexual de una persona”.

Controla la respiración

La respiración juega un papel fundamental en el proceso de excitación. Practicar este control durante la relación sexual te puede ayudar a prolongar el orgasmo, lo único que tienes que hacer es respirar profunda y lentamente y enfocar tu concentración en el presente.

Variedad en la estimulación

Recuerda que el sexo no es igual a penetración, el juego previo es tan importante como la estimulación de otras partes del cuerpo, desde el cuello y las orejas hasta la clavícula y la espalda baja. Dile a tu pareja que no se enfoque únicamente en la zona genital, el cuerpo humano cuenta con otras zonas erógenas que al ser estimuladas, ayudan a lograr un orgasmo más duradero e intenso.

Masaje relajante

Antes de comenzar con el acto sexual, pide un masaje relajante, pues esto ayuda a mejorar y aumentar la circulación sanguínea, lo que puede generar orgasmos más prolongados.