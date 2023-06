Cómo evitar manchar a tu pareja durante el sexo anal

El sexo anal es una de las prácticas más comunes entre las parejas, para hacerlo de forma correcta, necesitas seguir una pequeña guía que te daremos a continuación.

Durante mucho tiempo el sexo anal fue un tema tabú, pero el internet se ha encargado de distribuir mucha información sobre esto, gracias a él, poco a poco podemos saber más del tema. Sin embargo, hoy en día nos encontramos con tantos canales de distribución de contenido en redes sociales, que muchas veces no sabemos distinguir entre lo que es verdad y lo que no.

Paulina Millán, la directora del Instituto Mexicano de Sexología, platicó con Cosmopolitan para intentar eliminar las dudas más frecuentes sobre el sexo anal. Así mismo, ella pertenece al grupo de especialistas de la plataforma Podimo, una aplicación dedicada a crear podcast como Sexópolis un espacio para hablar de sexo.

Todo lo que necesitas saber del sexo anal

Las duchas anales

Seguramente has escuchado a todas tus amigas decir que, antes de tener relaciones sexuales por el ano, es necesario que te hagas una ducha anal para que no tengas ningún accidente, sin embargo, la directora Paulina Millán asegura que realmente esto no es necesario:

“Cada que tú realizas una ducha anal, de alguna manera involucras la mucosa que hay en esta zona, si tú lo haces con frecuencia, vas a irritar y debilitar esta parte de tu cuerpo. Regularmente la gente tiene mucho miedo de que pueda salir algo al practicar sexo anal, pero creo que deberíamos normalizar más el hecho de que quizá exista la posibilidad de manchar”, dijo la directora.

Si tú te quieres asegurar de que al realizar esta práctica no haya ningún tipo de desecho, lo que realmente es indispensable es que comiences a escuchar y conocer a tu cuerpo para que no sufras algún tipo de accidente:

“La mejor manera de practicarlo sin que te de ansiedad, es conocer a tu cuerpo. Debes aprender a detectar en qué momento tu estomago está vacío; es justo en ese instante cuando es buena idea comenzar a practicar el sexo anal, ya que no hay nada con lo que puedas manchar a tu pareja”, aseguró Paulina Millán

Si buscas tener una buena higiene antes del sexo anal, lo ideal es lavar la zona exterior con agua y jabón; así como asegurarte de haber defecado antes de comenzar la práctica para que tu estomago no tenga nada, y de ser posible, comer ligero desde un día antes.

Formas de protegerte

Antes se aseguraba que era mucho más riesgoso tener sexo anal ya que es mucho más fácil contagiarse de cualquier enfermedad de trasmisión sexual por este medio; así que si decides realizar esta práctica es indispensable que utilices condón para evitar cualquier tipo de infección.

“A veces lo que sucede con el sexo anal, es que hay microlesiones que no percibimos y por ahí es más fácil que entren las bacterias. Por eso, la mejor manera de evitar una mala experiencia, es utilizando condón en todo momento; ¡ojo! es importante que sólo se utilice ese preservativo para penetrar el ano, porque si intentas introducirlo a la vagina, puedes generar una fuerte infección”, comentó Paulina.

La manera correcta de estimular el ano

El mejor consejo para poder estimular el ano de forma correcta es tener paciencia, es muy importante que tengas comunicación con tu pareja y le digas que vaya poco a poco para no lastimarte:

“Lo primero es utilizar mucho lubricante, después entender que esta zona es diferente a la vagina así que es necesario entrar poco a poco; puedes empezar con los dedos y posteriormente pasar a la penetración pero a través de un proceso muy lento, no es necesario introducir todo el pene de golpe, vayan despacio”, dijo la directora.

Los orgasmos

Es importante que entiendas que los orgasmos vienen desde la mente, así que debes aprender a detectar qué te excita para poderle decir a tu pareja y así ambos tengan una relación sexual satisfactoria:

“Los orgasmos ocurren regularmente gracias a estimulaciones externas; solo el 4% de las mujeres son capaces de tener orgasmos solo con la penetración, entonces el juego previo es muy importante. Así que para lograr alcanzar el orgasmo mientras eres penetrada por el ano, es recomendable que también haya una estimulación externa”, comentó Paulina Millán.

¿Sientes la curiosidad de experimentar cosas nuevas?, ¡no tengas miedo! Atrévete a hacerlo, siempre y cuando tengas mucha comunicación con tu pareja para evitar cualquier mal episodio.