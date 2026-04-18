¿Cómo dejar de atraer hombres casados, según la psicología?

Si tu historial amoroso parece un catálogo de hombres que ya tienen un anillo en el dedo, tenemos que hablar seriamente. No es mala suerte y no es que “todos los buenos estén ocupados”. Es probable que tu radar emocional esté calibrado para la seguridad de lo que no es disponible. Atraer hombres casados suele ser un síntoma de miedo a la intimidad real o de una búsqueda de validación en el lugar equivocado.

¿Cómo reconocer los patrones?

Analiza tu miedo al compromiso: A menudo, elegimos hombres no disponibles porque subconscientemente nos da miedo una relación real con responsabilidades y vulnerabilidad total. Con un casado, el límite ya está puesto.

Revisa tu valor propio: Si sientes que tienes que “ganarle” a otra mujer para sentirte valiosa, estás operando desde una carencia. Según la psicóloga Dra. Robin Norwood, esto es un patrón de “amar demasiado” a quien no puede amarnos de vuelta.

Si sientes que tienes que “ganarle” a otra mujer para sentirte valiosa, estás operando desde una carencia. Según la psicóloga Dra. Robin Norwood, esto es un patrón de “amar demasiado” a quien no puede amarnos de vuelta. Pon límites desde el minuto uno: Si en la primera cita menciona a su “ex” que aún vive con él o evita hablar de su estatus, corta de inmediato. No seas la “oyente” de sus penas matrimoniales.

Si en la primera cita menciona a su “ex” que aún vive con él o evita hablar de su estatus, corta de inmediato. No seas la “oyente” de sus penas matrimoniales. Identifica el “love bombing": Los hombres casados suelen ser expertos en dar mucha atención al principio para compensar su falta de disponibilidad real. No te dejes deslumbrar por palabras que no vienen acompañadas de acciones legales.

Los hombres casados suelen ser expertos en dar mucha atención al principio para compensar su falta de disponibilidad real. No te dejes deslumbrar por palabras que no vienen acompañadas de acciones legales. Trabaja en tu autonomía emocional: Aprende a estar sola y a disfrutar de tu propia compañía. Cuando no necesitas que nadie te “rescate”, dejas de ser blanco fácil para hombres que solo buscan un escape de su rutina.

A menudo, elegimos hombres no disponibles porque subconscientemente nos da miedo una relación real con responsabilidades y vulnerabilidad total. Getty Images

Dato Cosmo

Se llama “apego evitativo”. Al elegir a alguien que no puede estar contigo 24/7, te proteges de ser lastimada en una convivencia real, pero terminas lastimada por la soledad de la espera.