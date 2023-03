Durante la vida, pasas por diferentes etapas que te ayudan a madurar y a tener más claro lo que quieres, por lo tanto, es más fácil identificar cuando deseas tener algo casual o cuando estás en busca de una relación. Quizá las cosas se pueden complicar al momento de decírselo a la otra persona con la que estás saliendo porque no sabes cómo lo va a tomar, ¡calma! Continúa leyendo para darte algunas ideas.

También lee: Tammy Parra rompió con su prometido después de saber de su infidelidad y nos encantó su respuesta

Formas de decirle que solo buscas algo casual

Define las reglas desde el principio

Es necesario que desde un inicio intentes establecer reglas para dejar claro que solo podrán mantener una relación casual. Puedes aprovechar la conversación para hacer comentarios sobre lo bien que te sientes estando sola.

Define las reglas desde el principio Foto: Getty Images

Sé honesta

Antes de cualquier cosa sé sincera contigo misma, ¡no se vale jugar con los sentimientos de la otra persona! Si decides sobrellevar la relación como algo casual, mantente en esa posición y no le des dobles señales a esa persona porque probablemente puede desarrollar sentimientos hacia ti.

Sé honesta Foto: Getty Images

No hagas planes a futuro

Este es una buena oportunidad para hacerle saber que estás buscando algo casual; cuando te proponga crear algún plan que involucre unir sus vidas en un futuro, hazle saber que dentro de tus prioridades no está incluir a nadie en tu vida.

¿Cómo decirle que solo quieres algo casual y no una relación?

Foto: Getty Images

Deja que tus acciones hablen

No necesitas ser grosera pero sí determinante, respeta tus espacios y no lo busques a menos que tengas ganas de pasar un momento agradable; si el te manda mensajes todos los días, no contestas rápido ni tampoco lo veas todos los días.

Deja que tus acciones hablen Foto: Getty Images

Cuida la intimidad

Intenta no generar intimidad con esa persona, esto significa que no puedes hablarle de tus emociones, las cosas que te han generado un trauma, la forma en la que te llevas con tu familia y mucho menos incluirlo a tu círculo de personas cercanas.

¿Cómo decirle que solo quieres algo casual y no una relación? Foto: Getty Images

Recuerda que todo se soluciona hablando, mientras tú seas clara con él y con tus emociones no habrá manera de que alguien salga lastimado. Las relaciones casuales tienen muchas ventajas, aprovéchalas al máximo.