La masturbación ha sido tema de conversación hasta en algunas de las canciones más populares

Hablar de masturbación femenina ya no implica miradas incómodas, ni juicios apresurados sobre cómo disfrutan las mujeres su vida sexual cuando están a solas, eso ha traído un sinfín de avances y mejoras sobre las técnicas más eficaces para disfrutar del placer con o sin pareja. Sin embargo, este tema ha sido protagonista de algunas canciones desde hace varios años, y lo mejor de todo es que las letras de algunos de los siguientes temas musicales sobre masturbación han sido escritos por mujeres...

Canciones que hablan sobre la masturbación y no lo sabías

Cuando tengo escalofríos por la noche, lo siento muy dentro

Sin ti, sí (¡oye!)

Sé cómo satisfacer, manteniendo ese ritmo correcto

Sin ti, sí (¡oye!)

The Touch of My Hand - Britney Spears

Porque acabo de descubrir

La imaginación se está apoderando

Otro día sin un amante

Cuanto más llego a entender el toque de mi mano

St Vincent – Birth in reverse.

Oh que día tan normal

Saca la basura, mastúrbate.

Todavía estoy aguantando la risa

Los perros ladrarán, así que déjalos ladrar.

Los pájaros llorarán, los dejaré llorar.

Aquí está mi informe desde el borde.

Lady Gaga – Dancing in circles

Me acuesto, me toco para pasar el tiempo.

Me caigo, desearía que fueras mío

Cierro los ojos

Respiro y me imagino en un lugar

Que no puedo reconocer

Courtney Barnett – Lance Jr

Me masturbé con las canciones que escribiste

Resucitó todas mis esperanzas

Se sintió mal pero no tomó mucho tiempo.

Muy apreciadas son tus canciones.

No significa que me gustes, hombre

Simplemente me ayuda a conciliar el sueño

Y es más barato que el temazepam.

Tori Amos – Icicle.

Y cuando mi mano me toca

Finalmente puedo descansar mi cabeza

Y cuando dicen toma de su cuerpo

Creo que tomaré del mío en su lugar.

Dyvinils – I touch my self

No quiero a nadie mas

Cuando pienso en ti me toco

Ah-ah-oh, no quiero a nadie más

Oh no, oh no, oh no