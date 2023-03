¿Usas Bumble? Entonces ojo con su más reciente falla de seguridad

Ya no swipeo en Bumble (la única dating app que uso actualmente) con la ilusión de encontrar el amor sino para ver quién me invita unos drinks. Sin embargo, hasta con cita concretada me da -como diría mi abuela que seguramente no descansa en paz- toda la pereza del mundo. El tiempo es un recurso tan valioso que no puede “invertirse” en cualquiera. Así que cuando te topas con el súpermodelo Christian Hogue y haces match, por supuesto que dices “Ahí te ves, Netflix”.

Por DAFNE RUIZ

A lo largo de ocho años me he encontrado con varios famosos, ¿pero que alguien de la talla de Hogue apareciera de repente? OMFG. Después de todo, su perfil tenía el badge de verificación de identidad, tal como la palomita azul para cuentas oficiales de Twitter o Instagram.

Red flags bastante obvias

Quien se haya podido hecho pasar por Christian cuenta con habilidades óptimas de fraude cibernético (espero no leerme como una señora), pero no por ello es inteligente; escoger a alguien tan reconocido como Hogue es arriesgado, al igual que redactar su bio en un español casi perfecto y muy mexicano. Yo jugando a ser tonta (me sale muy bien), di el primer paso para decirle lo mucho que se parecía a Christian Hogue. Corte a “Chris terminó la conexión, tal vez no era para ti”.

Por supuesto que no, mucho menos si no es él. A pesar de haber denunciado esa cuenta por suplantación de identidad, en un par de semanas “Chris” con badge nuevamente regresó. Y volvimos a hacer match porque parece que también le falla la memoria. En esta segunda ocasión, solo tuve que stalkear las stories del verdadero Hogue en Instagram para confirmar que para nada estaba en México ni usando el Travel Mode. Busted.

Pues sí, ni Bumble se salva del catfishing

La dating app de la abejita ha presumido por años que el feminismo, el self-love, así como la seguridad de su comunidad son sus pilares y aspectos primordiales, sobre todo para las mujeres y la comunidad LGBTQ. No veo claro cuando ciertos usuarios han descubierto la forma de burlar la verificación de identidad.

‘The Tinder Swindler’ ha sido el máximo ejemplo de lo peligroso que puede ser involucrarse con alguien que se hace pasar por otra persona. Por lo menos en Bumble, ese distintivo ahora es un filtro de seguridad vulnerable. ¿Se necesita ser un hacker para conseguir un badge con fotos de alguien más? En este caso fue Christian, pero al final puede pasarle a cualquiera. Fue entonces que le escribí al equipo de Bumble México, pero al momento de la publicación de esta nota no se recibió respuesta de su parte.

Christian no es el único

Es de dominio público que los VIP están en Raya, por lo que Bumble solo aplica si alguno viene de visita a México, pues Raya, hasta donde yo sé, no opera en nuestro país. Por eso el beneficio de la duda a las celebs o personalidades internacionales que aparecen, sin importar que sea un famoso no tan famoso. Tal es el caso de Corey Stoll, ubicado por su papel en ‘House of Cards’, ‘The Strain’ de Guillermo del Toro y en esta década por haber interpretado a Mike Prince en ‘Billions’ y a Modok en ‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’. ¿Qué lo delató? La terrible foto seleccionada para el perfil, que hubiera escogido llamarse Abraham y que se aumentara la edad (51 años en lugar de los 47 que tiene papi Stoll). Después de haberlo reportado, hizo su comeback, pero ahora como Alan, 50 años y sin badge.

¿Qué hacer?

En lo que este problema se arregla -si es que tiene solución- hay medidas o acciones que podemos llevar a cabo (y sí, ignorar o desconfíar del badge ya es una de ellas). Sin importar la edad, porque todas nos emocionamos cuando hacemos match, sobre todo si el sujeto en cuestión es una estrella o muy guapo, recordemos que la videollamada a través de la app es la mejor opción para descartar un catfish. Si se rehusa a hacerla, te da mil pretextos o además te hace sentir como una loca -el típico gaslighting- no pases por alto esa gran red flag.

Tampoco olvides reportar a cualquiera que se comporte agresivamente, de forma sexista, te ofenda o agreda verbalmente. Recuerdo que, indignada en varias ocasiones, tuve que hacerlo con un hombre que había sido ya denunciado en redes sociales por representar una amenaza para las mujeres, sin embargo, ahí seguía bien feliz en Bumble. Nada es poco para cuidarnos entre nosotras.