Así describen las mujeres el miembro perfecto (spoiler: no es el tamaño)

Vamos a hablar de lo que todas comentamos en el brunch, pero nadie escribe en los libros de texto. Por años, ellos han estado obsesionados con el tamaño, pero nosotras sabemos que la perfección no se mide con una regla. El “miembro perfecto” existe, pero tiene más que ver con la estética, la salud y la forma en que se usa que con centímetros.Hoy revelamos qué es lo que realmente nos hace decir “wow” cuando se bajan los pantalones.

Ciencia y testimonios reales tras el placer

La información que estás a punto de leer ha sido recopilada de datos de encuestas de satisfacción sexual a gran escala y estudios de instituciones como la Universidad de California y la Universidad de Nuevo México; nos apoyamos en las tesis de sexólogos clínicos expertos en anatomía y respuesta erótica.

La curvatura “estratégica”. Muchas mujeres reportan que una ligera curvatura hacia arriba es ideal para estimular el punto G sin necesidad de acrobacias. Según el sexólogo Dr. Ian Kerner, el ángulo es el mejor aliado del clímax. Grosor sobre largo. Un estudio de la Universidad de California confirmó que, para encuentros casuales y placer inmediato, las mujeres prefieren una circunferencia mayor (grosor) que una longitud excesiva, ya que esto proporciona una mayor sensación de plenitud. La estética de la salud. La higiene y el cuidado de la piel en la zona íntima son factores determinantes. Un aspecto saludable y cuidado es percibido como más atractivo y seguro. La respuesta eréctil. Más que el tamaño en reposo, la firmeza y la capacidad de mantenerla es lo que las mujeres definen como “funcionalmente perfecto”. El paquete completo. La perfección anatómica no sirve de nada sin una conexión emocional y una técnica que incluya un juego previo de calidad.

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Dato Cosmo

¿Sabías que el cerebro femenino procesa el placer visual de forma distinta? Un estudio publicado en Psychology Today revela que las mujeres priorizan la “proporción y el cuidado” sobre el tamaño bruto, ya que el cerebro asocia la estética con una menor probabilidad de riesgos de salud y una mejor experiencia sensorial.

Y tú, ¿estás de acuerdo con esta encuesta o te has percatado de otras cosas? Escríbenos tu respuesta en instagram @cosmopolitanmx por DM.