Antes de volver con tu ex, hazte estas preguntas (y respóndelas con brutal honestidad)

Volver con un ex puede parecer tentador, sobre todo cuando la nostalgia se disfraza de destino. Un mensaje, una canción o una foto antigua son suficientes para reabrir una historia que ya parecía cerrada. Pero antes de volver a ese lugar, conviene detenerse y preguntarse algo más profundo que “¿aún lo amo?”. Porque el amor —aunque sea real— no siempre basta para que una relación funcione.

Estas preguntas no buscan sabotear una posible reconciliación, sino ayudarte a mirar con claridad lo que realmente hay detrás del impulso de correr a sus brazos nuevamente.

¿Extrañas a la persona o la idea de no estar sola?

El recuerdo de una relación puede idealizarse fácilmente. Pero muchas veces lo que añoramos no es a quien se fue, sino la rutina, la seguridad o el espejo emocional que esa relación nos daba. Diferenciarlo es el primer paso para no repetir un ciclo.

¿Las razones por las que terminaron siguen ahí?

Las rupturas no ocurren sin motivo. Pregúntate si lo que los separó ha cambiado, o si estás dispuesta a enfrentarlo sin repetir el mismo guion. Si los mismos problemas persisten, el resultado también lo hará.

Antes de tomar una decisión, reflexiona con estas cinco preguntas Pexels

¿Has sanado o solo quieres anestesiar el vacío?

Volver con alguien mientras aún estás dolida puede sentirse como un alivio momentáneo, pero rara vez lo es. Sanar no es olvidar, es comprender lo que dolió sin necesidad de revivirlo.

¿Podrías volver sin resentimiento?

El perdón no se decreta, se construye. Si aún te pesa lo que pasó —una mentira, una traición, una distancia—, la reconciliación se convierte en terreno minado. Volver implica empezar sin rencor, no continuar una guerra silenciosa.

¿Tu versión actual quiere lo mismo que la anterior?

El tiempo cambia las prioridades. Quizá ya no buscas lo que buscabas antes, y eso está bien. Pregúntate si tu yo de hoy se siente cómoda en la misma dinámica, o si ha crecido tanto que aquel vínculo ya no le queda.

Volver con un ex no es un error en sí mismo, pero hacerlo sin conciencia sí puede serlo Pexels

Volver con un ex no es un error en sí mismo, pero hacerlo sin conciencia sí puede serlo. Si tus respuestas te llevan a reconocer que extrañas más la costumbre que a la persona, tal vez lo que mereces no es repetir la historia, sino escribir una nueva con todo lo que ya aprendiste.

A veces la pregunta no es “¿lo intento otra vez?”, sino “¿por qué sigo mirando hacia atrás cuando lo que viene podría ser mejor?”.