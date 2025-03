Amor en la era de la IA

Por Marisela Nuñez, psicóloga y sexóloga. Durante años, las citas en línea se han basado en la confianza. Las personas pasan por perfiles, intercambian mensajes y esperan que, en medio de una mezcla de selfies y biografías demasiado entusiastas, encuentren algo real. Pero en la actualidad, la confianza no se trata solo de si alguien está genuinamente interesado. Se trata de si son realmente humanos.

Recientemente, las típicas ansiedades asociadas con las aplicaciones de citas, como el ghosting, las malas primeras citas o las fotos de perfil engañosas, han sido reemplazadas por algo más inquietante. Una nueva encuesta realizada a más de 92,000 usuarios de aplicaciones de citas en América Latina*, encontró que el 61 por ciento de los encuestados han sospechado o descubierto que alguien con quien coincidieron o hicieron “match” podría ser un bot o una IA.

En países como Perú, esas sospechas son aún mayores, con tres de cada cuatro personas dudando de la autenticidad de sus coincidencias. Este creciente escepticismo es particularmente llamativo en una región donde el amor está profundamente entrelazado con las tradiciones culturales que celebran el afecto no solo entre parejas, sino también entre amigos, familiares y la comunidad en general.

Por extraño que parezca, la explosión de perfiles generados por IA y las interacciones impulsadas por bots están reconfigurando fundamentalmente cómo las personas se relacionan. Las personas ya usan IA para refinar las recomendaciones de citas, sugerir frases para iniciar una conversación e incluso generar conversaciones completas o escribir votos matrimoniales. Para algunos, esto es solo una forma de aliviar la incomodidad de las primeras conversaciones. Pero otros participan conscientemente en relaciones basadas en la IA, eludiendo la complejidad del amor por algo más predecible. Los bots incluso están siendo acusados ahora de hacer que las aplicaciones de citas sean más adictivas, manteniendo a las personas deslizando y chateando sin llegar nunca a una conexión real, lo que abre oportunidades para que los estafadores aprovechen la ambigüedad.

Sin embargo, existen soluciones, incluidas las tecnologías de prueba de humanidad que ya están ampliamente desplegadas en América Latina. En nuestra realidad actual de citas en línea, la verificación humana debe ser un requisito previo para la confianza, y hay una clara demanda de ello: nueve de cada diez usuarios de aplicaciones de citas en América Latina dicen que quieren que las aplicaciones verifiquen que sus “matches” son personas reales*. En México, Perú, Ecuador y Colombia, el apoyo a la verificación humana es aún mayor, con un 92 por ciento a favor. A medida que aumentan las estafas de phishing y el engaño impulsado por la IA, la prueba de humanidad puede hacer que las aplicaciones de citas sean más seguras, mejores para los usuarios y, en última instancia, mejores para el amor. Pero esta demanda no solo se trata de evitar estafas. Se trata de preservar la premisa básica de las citas en línea como un lugar donde las personas, no los bots, se encuentran.

Agregar medidas de verificación no solo protege a los usuarios, sino que también puede mejorar las aplicaciones de citas, convirtiéndolas en espacios más confiables. Al garantizar que cada perfil pertenezca a una persona real, las plataformas pueden fomentar una mayor confianza, lo que lleva a conexiones más profundas y un mejor compromiso. Cuando las personas se sienten seguras de que sus coincidencias son genuinas, es más probable que inviertan en conversaciones, se encuentren en persona y formen relaciones reales. Las aplicaciones que priorizan la humanidad pueden establecer un nuevo estándar para las citas en línea.

Algunas de las mejores partes de una gran relación son las conversaciones iniciales incómodas antes de romper el hielo y la energía nerviosa de no saber qué vendrá después. Estas son precisamente las cosas que un algoritmo no puede replicar. La IA puede perfeccionar las interacciones, pero no puede hacerlas reales. Las personas deslizarán a la derecha o a la izquierda, y enviarán mensajes esperando encontrar a su ser querido. Pero antes de preguntarse si alguien está interesado, deberán cuestionarse algo mucho más desconcertante: ¿Es esta una persona real?