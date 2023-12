¿En la vida real los hombres recurren a practicarle sexo oral a las mujeres durante su menstruación? Esto revelaron ellos...

Protagonizada por Jacob Elordi, Barry Keoghan y Rosamund Pike, Saltburn es una de las revelaciones cinematográficas del momento. Esta película escrita y dirigida por Emerald Fennell enamoró al público gracias a una mezcla de suspenso, humor negro y escenas sexuales. Es precisamente una de estas la que dio mucho de qué hablar; en la secuencia, aparece Oliver Quick coqueteando con Venetia para posteriormente practicarle sexo oral a pesar de que ella le hace saber que se encuentra en sus días. El protagonista simplemente responde con una referencia vampírica y continúa con el sorpresivo acto.

Se trata de una de las escenas más virales y controversiales de la serie, pero no está muy alejada de la vida real. Aunque no lo creas, muchos hombres practican sexo oral a las mujeres durante su periodo de forma recurrente, pero ¿qué dicen ellos al respecto?

Al estilo de Saltburn: ¿qué piensan los hombres sobre hacerle sexo oral a una mujer durante su periodo?

Seguramente has escuchado hablar del famoso “beso del payaso”, lo que se resume a hacerle sexo oral a una mujer cuando se encuentra menstruando. Esta práctica tiene sus pros y sus contras; si bien puede unir más a la pareja, también existe un mayor riesgo de contraer una ITS como VIH y hepatitis, además de que puede causar malestares estomacales.

Sin embargo, esto no ha evitado que muchas parejas alrededor del mundo acudan a esta práctica sexual.

Menstruación, cólicos y endometriosis Pexels

¿Qué dicen ellos?

1. “No es prohibido, pero parece estarlo. Eso lo hace aún más excitante” — Alex, 26 años.

2. “No tiene un mal sabor, aunque tampoco es particularmente delicioso” — Diego, 30 años.

3. “Si es alguien a quien quiero, no me importa si está en sus días. Debe haber demasiada intimidad y comunicación para que no sea un impedimento” — Gabriel, 22 años.

4. “Se puede percibir un olor muy fuerte que en ocasiones es desagradable. Prefiero no hacerlo, pero si lo hago, procuro que sea durante los últimos días de su periodo”. — Alfonso, 39 años.

5. “Me parece desagradable, con todo respeto. No pienso que sea higiénico” — Miguel, 31 años.