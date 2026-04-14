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Amor y Sexo

9 red flags en una primera cita que debes detectar antes de involucrarte

Aprende a identificar los comportamientos que gritan peligro antes de que haya una segunda cita.

Abril 13, 2026 • 
Scarlet Valencia
red flag

9 red flags en una primera cita que debes detectar antes de involucrarte

Freepik

Todas hemos salido de una cita pensando: “es que es tan lindo”, mientras ignoramos olímpicamente otros gestos que pueden ser red flags. El problema es que el deseo de conectar nos hace poner filtros a la realidad. Las red flags no son sugerencias, son advertencias de tu instinto que te están ahorrando meses, o años, de terapia. Hoy vamos a desglosar las 9 señales que la psicología de las relaciones marcan como innegociables para que tu próxima cita no sea tu próximo error.

Según expertos en comportamiento humano y psicólogos especializados en relaciones como el Dr. Seth Meyers, estas son las señales de que no habrá, ni debería haber, una segunda vuelta:

  1. Maltrato al personal: Si es encantador contigo pero grosero con el mesero o el valet, su amabilidad es una máscara. Es una señal de falta de empatía y un complejo de superioridad latente.
  2. Hablar excesivamente de su ex: Si la conversación gira en torno a lo “loca” que estaba su ex o cuánto lo hizo sufrir, no ha sanado. Está buscando una enfermera emocional, no una pareja.
  3. “Love Bombing” inmediato: Si en la primera hora ya te dice que eres “la mujer de su vida” o hace planes para casarse, ¡corre! Es una táctica de manipulación para crear una falsa intimidad.
  4. Cruzar tus límites físicos: Si te toca el brazo, la espalda o intenta besarte después de que le diste señales claras de que necesitas espacio, es una falta de respeto a tu autonomía que solo empeorará.
  5. Monopolizar la conversación: Si la cita parece una entrevista donde él es el único entrevistado, no tiene interés real en conocerte. Solo busca una audiencia para su ego.
  6. Críticas “sutiles” hacia ti: Bromas pesadas sobre tu comida, tu ropa o tu trabajo. El negging (insultos disfrazados de cumplidos) es una forma de bajar tu autoestima desde el minuto uno.
  7. Inconsistencia en su historia: Si sus anécdotas no cuadran o notas mentiras piadosas sobre su vida, estás ante un mitómano o alguien que oculta algo grande, como una esposa.
  8. Revisar el celular constantemente: Indica falta de respeto por tu tiempo y una posible adicción a la validación externa o falta de control de impulsos.
  9. Presión para ir a un segundo lugar “más privado”: Si insiste demasiado en ir a su casa o a un lugar solitario a pesar de tus negativas, no respeta tu seguridad ni tus decisiones.
Primera cita

El problema es que el deseo de conectar nos hace poner filtros a la realidad.

Getty Images

Dato Cosmo

Los psicólogos llaman a esto “Intuición Somática”. Si durante la cita sientes un nudo en el estómago o una tensión inexplicable en los hombros, es tu sistema nervioso detectando peligro antes que tu cerebro. Aprende a decir “no gracias” a tiempo y mantén tu estándar alto. ¡Hazle caso a tu cuerpo!

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