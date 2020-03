9 maneras de hacer que el sexo dure más tiempo

Hay algunas cosas en la vida que, inevitablemente, no duran mucho tiempo (léase: el sabor del chicle, las rebanadas de pizza, etc). Pero el sexo… no debería ser de esas cosas. Claro, hay un momento y un lugar para un rapidito, pero un mayor parte, el sexo debe ser una experiencia que se disfrute durante el tiempo que tú y tu pareja quieran, preferiblemente sin límite de tiempo.

Según los terapeutas sexuales encuestados en un estudio realizado por la Society por Sex Therapy and Research, el sexo que dura entre siete y 13 minutos se considera “deseable”. Y cuando los investigadores miraron aún más profundamente, descubrieron que la persona promedio duraba un total de tres a siete minutos durante el sexo estrictamente vaginal. Lo cual, como, no es mucho tiempo…

Entonces, si deseas mejorar tu juego sexual y agregar algunos minutos a la acción, aquí hay algunas maneras prácticas de durar más tiempo en la cama (y no, ninguno incluye: pensar en tu abuela o cachorros muertos).

1. Recuerda que “sexo” no solo significa penetración

Todos tienen una definición diferente de lo que el sexo significa para ellos. En este contexto específicamente, es importante tener en cuenta que “sexo” no solo significa una acción estrictamente p-in-v. También puede incluir montones y montones de juegos previos, besos, masajes, etc. El calentamiento aumentará tus probabilidades de tener un orgasmo, y de esta forma, no te molestará totalmente la penetración que solo dura unos minutos. Además, consejo profesional: el sexo no tiene que terminar solo porque uno de ustedes tuvo un orgasmo.

2. Aprovecha los niveles más bajos de exitación

Janet Pailet, autora de Vivir una vida orgásmica, explica que a veces los hombres que luchan por durar mucho tiempo durante el sexo están tan excitados que no pueden evitar que ocurra la eyaculación hasta que es demasiado tarde. “Para poder durar más tiempo durante las relaciones sexuales, un hombre necesita aprender a pasar el rato en niveles más bajos de excitación durante largos períodos de tiempo”.

3. Prueba con un anillo para el pene

No es una solución única ara todos, pero como señala Carol Queen, PhD, algunos tipos encuentran que probar un anillo para el pene les ayuda a durar más tiempo, por lo que vale la pena intentarlo. Como Lisa Finn, gerente de marca y educadora sexual en Babeland, le explicó a Cosmopolitan anteriormente, los anillos para el pene funcionan al restringir el flujo de sangre hacia el eje del pene, lo que puede ayudar a mantener una erección más fuerte.

4. Practica mindfulness

August McLaughlin, autor de Girl Boner: The Good Girl’s Guide to Sexual Empowerment, dice que practicar minfulness y la respiración también pueden ayudar a retrasar la eyaculación. Bonificación: practicar mindfulness fuera del dormitorio solo puede ayudar a tu desempeño sexual. “Utiliza una aplicación para la meditación guiada una vez al día, por ejemplo, o intenta comer conscientemente y evita las distracciones, como el teléfono”, dice McLaughlin.

5. Concéntrate en el placer del otro compañero para aliviar la presión

Si las cosas se están poniendo demasiado calientes y pesadas, August recomienda dar un paso atrás y centrar la atención en el placer del otro compañero. “Cuando dejas de hacer lo que estás haciendo una vez que estás muy cerca del orgasmo, luego relájate un poco y luego comienza de nuevo (algo así como entrenamiento de intervalos sexuales”, la excitación tiene a dispararse, explica August.

6. Intenta entrenar para ello

¡En serio! Si esta situación de finalización prematura no se debe a un problema médico para ninguno de los dos, siempre es posible intentar.. tener más relaciones sexuales. Para algunas parejas, se trata de condicionamiento de resistencia sexual. Piénsalo de la misma manera que irías a un gimnasio para fortalecerte. Esto es especialmente útil si la pareja en cuestión no se masturba muy a menudo. Soy consciente de que esto suena increíblemente poco atractivo, pero eliminar algo de la novedad puede extender el tiempo antes de que un orgasmo se sienta inevitable.

7. Incorpora juguetes

Claro, esto puede parecer un poco “trampa”, pero eso no debería importar cuando se trata de asegurarse de que ambos tengan un orgasmo. Si no puede durar lo suficiente como para que termines, espera hasta que esté cerca pero aún no allí y deja que use un vibrador contigo. Luego pueden volver a tener sexo cuando ambos estén cerca de la línea de meta.

8. Dediquen más tiempo a juegos previos

Sí, podrías hacer que la relación sexual sea un poco más corta, pero pasar más tiempo en los juegos previos para que estés más caliente extenderá la sesión de sexo en general y asegurará que ambos estén satisfechos.

9. Haz que se masturbe de antemano

Si has visto Hay algo sobre Mary, sabes que tener sexo sin masturbarte es “como salir con una pistola cargada”. Eyacular una o dos horas de antemano hace que sea más difícil que un hombre se venga rápidamente. Como dice la Dra. Jane Greer, experta en relaciones y terapeuta familiar, “puedes volver a generar excitación con juegos previos lentos e íntimos con tu pareja, por lo que la emoción del chico se satisface inicialmente y puede mejorar el ritmo y sincronizarse con los de tu pareja”.

Este artículo fue originalmente publicado en Cosmopolitan US