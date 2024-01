8 Celebridades que hablan abiertamente sobre su primer orgasmo y la masturbación

Algunas famosas de Hollywood no temen abordar su sexualidad de forma pública, esto es lo que han revelado sobre su proceso de masturbación

La masturbación ahora va mucho de la mano con el feminismo, pues ambos términos se asocian a la ruptura de los estereotipos y mandatos de género que ha impuesto la sociedad, a la generación de placer y a la apropiación y aceptación del cuerpo. Es por eso que múltiples celebridades de Hollywood han comenzado a hablar abiertamente sobre el tema y algunas de ellas incluso contaron cómo fue su primer orgasmo.

Celebridades que hablan abiertamente sobre su primer orgasmo y la masturbación

Halle Berry

Halle Berry recuerda perfectamente cómo fue su primer orgasmo cuando era preadolescente, y en sus videos “Bash and Booty” reveló detalles al respecto:

“Recuerdo mi primer orgasmo y me lo hice a mí misma… estaba jugando y descubriendo mi sexualidad, como la mayoría de las chicas”, expresó.

Eva Longoria

“No comencé a disfrutar el sexo hasta que empecé a masturbarme”, reveló a la revista Self en el pasado y señaló lo fanática que es de los vibradores, incluso suele regalarle juguetes sexuales a sus amigas. “El mejor regalo que puedo darles es un orgasmo”, expresó.

Emma Watson

Emma Watson es una fiel feminista y en múltiples ocasiones se ha declarado a favor de la autoexploración sexual. De hecho, la actriz de Harry Potter confesó que frecuenta un sitio de masturbación:

“Una amiga me habló de este sitio web llamado OMGYes, que está dedicado al placer femenino. Ojalá hubiera existido por más tiempo. Definitivamente échale un vistazo”, declaró Watson.

Jada Pinkett Smith

“Entré al conocimiento sobre el sexo de manera diferente. Mi abuela me enseñó sobre el placer propio porque quería que yo supiera que ese placer era mío. Ella no quería que yo cayera en manos de un hombre y si me daba placer pensar que era él”, dijo Pinkett en su programa Red Table Talk, en el que aborda distintos temas por sesión.

Rihanna

En el pasado, Rihanna declaró a TooFab que es fanática de las prácticas BDSM: “Ser sumisa es muy divertido”. Además, durante el mes de la masturbación, la artista publicó el siguiente mensaje:

“Mayo es el mes Nacional de la masturbación, mejor todo 2012”. Un año después portó una camiseta con las siglas “D.I.Y” (Do It Yourself) refiriéndose a la masturbación.

Miley Cyrus

Siempre rebelde, independiente y liberal, Miley nunca ha temido hablar sobre su sexualidad. De hecho, hace algunos años, la cantante publicó en Instagram una imagen de ella con su mano dentro de sus pantalones cortos, la cual acompañó con el caption: “Una masturbación al día, mantiene alejados a los haters”.

Amy Schumer

Regresemos al 2015: durante los MTV Movie Awards, la actriz compartió con la audiencia que disfrutaba de darse placer íntimo mientras veía “Magic Mike XXL”, la película protagonizada por Channing Tatum.

Khloé Kardashian

Además de declarar que su posición sexual favorita es la ‘vaquera inversa’ porque “no solo hará el trabajo, sino le dará a tu ‘core’ un entrenamiento intenso”, Khloé solía dar consejos de masturbación a través de su blog She Knows a chicas que nunca habían experimentado un orgasmo.