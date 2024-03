Si quieres triunfar en el amor en el extranjero a través de las aplicaciones de citas, sigue al pie de la letra esta pequeña pero efectiva guía...

Ligar fuera de tu país a través de una aplicación es tentador (y efectivo), pero antes de que tu celular eche humo en todos los idiomas a través de las dating apps, debes tomar en cuenta ciertas reglas...

Por Sibila Freijo

7 Tips para utilizar dating apps en el extranjero

Empieza a swipear unos días o semanas antes

La mayoría de apps tiene funciones (de pago) que permiten localizarte en cualquier ciudad sin estar físicamente allí (Tinder Passport, Bumble Travel Mode...). Actívalas días antes de viajar y podrás ver cómo está el mercado ahí e incluso contactar y quedar por anticipado. Ahorrarás un tiempo preciado cuando llegues y tendrás un atractivo para tus primeros días de vacaciones. Si no quieres pagar, tan pronto llegues al destino métete en la aplicación y haz un par de swipeos rápidos para que el sistema te geolocalice y tengas decenas de perfiles frescos.

Lo primero es tu seguridad

“Intenta que tu primer encuentro sea en un punto público, al aire libre y de día. Si en la cita no estás cómoda, vete educadamente”, recomienda Alana Saltzman, directora de comunicación de Bumble en Europa. “La clave es sentirnos seguras, tanto si chateamos en la app como si conocemos a alguien en persona”, afirma Vicente Balbastre, responsable de Comunicación de Tinder para el sur de Europa, quien aconseja no dar información personal, mantenerse en la app para continuar las conversaciones y conocer las leyes del país de destino. “Te sorprenderían las cosas que son ilegales en algunos sitios”, comenta Vicente.

Deja claro lo que quieres, pero sé flexible

Es importante explicar qué buscas para que no haya problemas al manejar expectativas. “¿Quieres pasarla bien sin complicaciones? Perfecto, pero déjalo claro para no romper corazones mientras viajas”, señala Balbastre. Aparte, ten en cuenta que, como no suelen ser relaciones duraderas, puedes ser más indulgente. Igual que cuando vas al extranjero estás más predispuesta a probar nuevas experiencias o comidas, no te vendrá mal aplicar esa misma actitud a la hora de ligar virtualmente. “Haz que tus filtros sean menos estrictos y atrévete a conocer a alguien diferente”, dice Alana Saltzman.

Usa las apps para integrarte a la cultura local

No las utilices nada más con fines románticos/sexuales y aprovecha la posibilidad que te brindan de conocer gente de otras culturas de manera rápida y visitar zonas a las que difícilmente llegarías sin la compañía de un local. Aunque no sientas un flechazo instantáneo por tu cita, puedes beneficiarte sin más de pasear por una ciudad de la mano del mejor cicerone, visitar museos, probar restaurantes secretos o practicar el idioma con un nativo. Cuanto más abierta estés a cualquier opción, más disfrutarás de tus vacaciones (y de tu crush). Conclusión: olvida tus propias reglas y déjate llevar por lo que surja en cada momento.

Intenta saber algo más de tu crush

Muchas aplicaciones ofrecen la posibilidad de verificación de fotos. Si tu ligue no la tiene activada, pídele que lo haga cuando empieces a hablar para asegurarte de que no es un perfil falso. También puedes pedirle su Instagram o ver si está en alguna otra red social. Eso sí, aquí la rapidez es clave. El tiempo que lleva establecer conexiones por esta vía es un lujo que no siempre tenemos cuando estamos viajando. No seas tímida y propón tú una primera cita o inicia los chats. Una vez que hagas match escoge algo de ese perfil que te haya llamado la atención y úsalo para iniciar la conversación o comienza contando tus planes en esa ciudad. Otra alternativa es recurrir a las funciones de voz y videollamadas en la misma app. “De este modo puedes hablar con tu cita sin compartir información como tu teléfono o tu mail”, apunta Alana.

Atraerás mucha atención, aprovéchate

Parece bastante evidente que el algoritmo de las apps favorece (momentáneamente) los perfiles atractivos que son novedad, así que no te sorprendas si en las primeras horas en un lugar nuevo recibes un montón de mensajes y superlikes. Activa las notificaciones para no perderte nada y aprovecha el tirón del principio para atraer a los candidatos más codiciados. Además, solo por ser extranjera suscitarás el triple de interés. Las diferencias culturales y la curiosidad por alguien de otro país son excelentes temas para iniciar una conversación en el chat y romper el hielo.

Informa siempre a alguien de tu cita

Si quieres sentirte más segura antes de tu primer encuentro informa a algún amigo o familiar, aunque no estén en el destino; deja una nota en el hotel con el lugar y la hora y descarga una app de seguridad, como BSafe o UrSafe, que mandarán alertas a tus contactos y te localizarán en caso de problemas.