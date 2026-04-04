Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

5 Tips para ligar con éxito en vacaciones

¿Lista para un romance de escapada? Descubre cómo usar el lenguaje corporal y la psicología de la “escasez” para que ese chico no deje de buscarte.

Abril 04, 2026 • 
Scarlet Valencia
por-que-no-debes-tener-sexo-enla-playa-2.jpg

5 Tips para ligar con éxito en vacaciones

Getty Images

Las vacaciones son el escenario perfecto para reinventarte y jugar un poquito con fuego del bueno. Si estás en modo “cacería” o simplemente quieres que ese extraño guapo del bar te invite un trago, tienes que dejar de actuar como si estuvieras en tu ciudad de siempre. El modo vacaciones activa una psicología de “ahora o nunca” que puedes usar a tu favor. Hoy te doy las llaves del reino para que tu única preocupación sea elegir qué bloqueador usar y no cómo llamar su atención.

  • El “efecto turista”. Según la antropóloga Helen Fisher, el cerebro libera más dopamina ante lo desconocido. Proyectar una versión de ti 100% real, vibrante y llena de energía es tu mejor carta de presentación.
  • Contacto visual de 3 segundos. No es una mirada fugaz, es sostenerla lo suficiente para que él sienta la “instrucción” de acercarse. Es pura química humana que, como dice Pamela Anderson, “no se puede generar” artificialmente.
  • Autenticidad sobre perfección. Deja de preocuparte por el retoque o la pose perfecta; la riqueza, textura y calidez de una interacción auténtica es lo que realmente crea química.
  • La psicología de la escasez. No estés disponible todo el tiempo en la alberca. Ten tus propios planes. Una mujer que reclama su propia narrativa y tiempo es infinitamente más atractiva.
  • Aprovecha la “vibe” relajada. La comodidad y la libertad de ser tú misma, sin los estereotipos de belleza tradicionales, te dan una confianza que se nota a kilómetros.
por-que-no-debes-tener-sexo-enla-playa.jpg

Getty Images

Cosmo Tip

El mejor lugar para ligar no es el antro ruidoso, es el buffet del desayuno o el gimnasio del hotel. Ahí es donde la gente está más “al natural” y es más fácil romper el hielo con algo casual.

Te interesa leer...
Qué piensan los hombres sobre encontrar al 'amor de su vida'
¿Qué piensan los hombres sobre encontrar al ‘amor de su vida’?
3 Secretos que ellos nunca confesarán
3 Secretos que ellos nunca confesarán
juegos sexuales
6 Cosas que piensan los hombres durante el sexo (y no te las dicen)
18 Cosas que piensan los chicos cuando te conquistan
18 cosas que piensan los chicos cuando te conquistan
que-piensan-los-hombres-despues-de-tener-sexo.jpg
Las 5 cosas que piensa un hombre después de tener sexo contigo
Lo que ellos piensan de sus amigas
Lo que ellos piensan de sus amigas
que-piensa-un-hombre-cuando-no-lo-buscas-depues-de-tener-intimidad.jpg
Esto es lo que piensa un hombre cuando no lo buscas después de tener intimidad

vacaciones de semana santa cómo ligar tips cómo encontrar pareja
Scarlet Valencia
Te sugerimos
duchas anales
Amor y Sexo
¿Qué significa que un hombre te pida anal?
Abril 02, 2026
 · 
Scarlet Valencia
como-lograr-que-los-hombres-giman-durante-el-sexo.jpg
Amor y Sexo
La fórmula secreta para hacer gemir a un hombre durante el sexo
Febrero 10, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Las señalas durante un encuentro íntimo de que un hombre se desenamoro de ti
Amor y Sexo
Las señalas durante un encuentro íntimo de que un hombre se desenamoro de ti
Febrero 10, 2025
 · 
María Dávalos
3 cosas que enloquecen a los hombres en la cama y les da pena admitir
Amor y Sexo
3 cosas que enloquecen a los hombres en la cama y les da pena admitir
Diciembre 16, 2024
 · 
María Dávalos