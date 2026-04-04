5 Tips para ligar con éxito en vacaciones

Las vacaciones son el escenario perfecto para reinventarte y jugar un poquito con fuego del bueno. Si estás en modo “cacería” o simplemente quieres que ese extraño guapo del bar te invite un trago, tienes que dejar de actuar como si estuvieras en tu ciudad de siempre. El modo vacaciones activa una psicología de “ahora o nunca” que puedes usar a tu favor. Hoy te doy las llaves del reino para que tu única preocupación sea elegir qué bloqueador usar y no cómo llamar su atención.

El “efecto turista”. Según la antropóloga Helen Fisher, el cerebro libera más dopamina ante lo desconocido. Proyectar una versión de ti 100% real, vibrante y llena de energía es tu mejor carta de presentación.

Según la antropóloga Helen Fisher, el cerebro libera más dopamina ante lo desconocido. Proyectar una versión de ti 100% real, vibrante y llena de energía es tu mejor carta de presentación. Contacto visual de 3 segundos. No es una mirada fugaz, es sostenerla lo suficiente para que él sienta la “instrucción” de acercarse. Es pura química humana que, como dice Pamela Anderson, “no se puede generar” artificialmente.

No es una mirada fugaz, es sostenerla lo suficiente para que él sienta la “instrucción” de acercarse. Es pura química humana que, como dice Pamela Anderson, “no se puede generar” artificialmente. Autenticidad sobre perfección. Deja de preocuparte por el retoque o la pose perfecta; la riqueza, textura y calidez de una interacción auténtica es lo que realmente crea química.

Deja de preocuparte por el retoque o la pose perfecta; la riqueza, textura y calidez de una interacción auténtica es lo que realmente crea química. La psicología de la escasez. No estés disponible todo el tiempo en la alberca. Ten tus propios planes. Una mujer que reclama su propia narrativa y tiempo es infinitamente más atractiva.

No estés disponible todo el tiempo en la alberca. Ten tus propios planes. Una mujer que reclama su propia narrativa y tiempo es infinitamente más atractiva. Aprovecha la “vibe” relajada. La comodidad y la libertad de ser tú misma, sin los estereotipos de belleza tradicionales, te dan una confianza que se nota a kilómetros.

Getty Images

Cosmo Tip

El mejor lugar para ligar no es el antro ruidoso, es el buffet del desayuno o el gimnasio del hotel. Ahí es donde la gente está más “al natural” y es más fácil romper el hielo con algo casual.