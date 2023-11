5 Señales para detectar cuando un hombre está celoso (aunque aún no sea tu pareja)

Muchos hombres prefieren no demostrar sus celos, pero ciertos comportamientos los delatan...

Los celos son perfectamente normales en cualquier relación, siempre y cuando no crucen el limite y se conviertan en toxicidad y posesión. Incluso se pueden hacer presentes cuando no existe un vínculo o compromiso formal entre dos personas. Es precisamente en este tipo de relaciones en donde los celos suelen ir disfrazadas de diferentes acciones y actitudes que son difíciles de descifrar. Entonces, ¿cómo saber si el hombre con el que estás saliendo está atravesando por una crisis de celos? Estas señales lo delatarán...

5 Señales para detectar cuando un hombre está celoso (aunque no sea tu pareja)

Te mira fijamente

Si estás interactuando con alguien que le molesta, no dudará en clavar su mirada en ti, por más obvio que se vea. Los hombres no tratan de ser discretos cuando son invadidos por los celos, por lo que no dejará de observar cada uno de tus movimientos. Su misión es hacerte saber que estás siendo observada y que lo que estás haciendo lo está incomodando.

Se porta indiferente

Algunos hombres prefieren no ser evidentes cuando están experimentando celos, por lo que en lugar de ser directos y decirte lo que sienten, te ignorarán y se portarán inexpresivos e indiferentes contigo. Pretenderá que no le importas durante un rato, pues es su forma de demostrar que está disgustado e incómodo por alguna situación particular.



Te interrumpe

Por otro lado, también existen aquellos hombres que no están dispuestos a tolerar que otros te coqueteen, por lo que hará acto de presencia e interrumpirá el encuentro que tanto lo está icomodando. Prefiere hacerle frente a sus celos y luchar por tu atención que mostrarse indiferente ante la situación.

Te responde con monosílabos

No le gusta aceptar que los celos se están apoderando de él, pero su comportamiento y actitud lo delatan. Tratar de conversar con él se vuelve imposible porque su vocabulario se limita a monosílabos que pueden ser interpretados como señal de frustración e irritabilidad.



Comentarios sutiles

No quiere ser directo ni demostrar su insinseguridad, por lo que comienza a hacer comentarios sutiles—disfrazados de bromas, sarcasmo o insinuaciones— que cargan fuertes significados.