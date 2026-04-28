5 señales de que un hombre no quiere nada serio.

El amor no debería sentirse como un acertijo. Si te pasas más tiempo analizando sus mensajes que disfrutando su compañía, ahí no es. Muchas veces nos enamoramos del “potencial” de un hombre y no de la realidad de sus acciones. Un hombre que quiere estar contigo, ¡está! Punto. Vamos a dejar de hacernos historias en la cabeza y vamos a ver la cruda realidad: si hace estas 5 cosas, honey, no va a ser tu novio nunca.



La consistencia es inexistente: Aparece y desaparece como fantasma. Según la Dra. Paulette Sherman, la falta de regularidad en el contacto es el indicador número uno de que no eres una prioridad, sino una opción de entretenimiento cuando está aburrido. Evita los planes a futuro: Si le mencionas un concierto en dos meses y cambia el tema o dice “ya veremos”, tiene miedo a la estructura. Los hombres que buscan algo serio proyectan su vida contigo de forma natural. Te mantiene en el “limbo” social: Tienen meses saliendo y no conoces ni al perro. El psicólogo Seth Meyers afirma que si te oculta de su círculo íntimo, está evitando que la relación se vuelva “real” ante los demás para poder salir más fácil. Solo es cariñoso en privado: Si en público parece tu primo lejano pero en la cama es el más tierno, le interesa el beneficio físico pero no la responsabilidad emocional que conlleva ser una pareja pública. Tiene el discurso de “No estoy listo": Creele. Cuando un hombre te dice que no busca nada serio, no es un reto para que lo “enamores”, es una advertencia. La psicología evolutiva dice que los hombres saben muy rápido si quieren comprometerse; si no ha pasado después de 3 meses, difícilmente pasará.

Muchas veces nos enamoramos del “potencial” de un hombre y no de la realidad de sus acciones. Freepik

Tip Cosmo

No intentes “ganar su amor” siendo la chica súper comprensiva que no exige nada. Eso solo le da permiso de seguir usándote sin darte tu lugar. Si él no está listo, tú sí estás lista para alguien que no tenga dudas. El tiempo es el único recurso que no regresa. No gastes tus mejores años intentando convencer a un hombre de que vales la pena.