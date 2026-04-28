Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

5 señales de que un hombre no quiere nada serio

Te revelamos los comportamientos que, según la psicología, confirman que él no tiene intenciones de construir un futuro contigo.

Abril 28, 2026 • 
Scarlet Valencia
¿Por qué el desinterés puede llegar a ser atractivo?

5 señales de que un hombre no quiere nada serio.

Freepik

El amor no debería sentirse como un acertijo. Si te pasas más tiempo analizando sus mensajes que disfrutando su compañía, ahí no es. Muchas veces nos enamoramos del “potencial” de un hombre y no de la realidad de sus acciones. Un hombre que quiere estar contigo, ¡está! Punto. Vamos a dejar de hacernos historias en la cabeza y vamos a ver la cruda realidad: si hace estas 5 cosas, honey, no va a ser tu novio nunca.

  1. La consistencia es inexistente: Aparece y desaparece como fantasma. Según la Dra. Paulette Sherman, la falta de regularidad en el contacto es el indicador número uno de que no eres una prioridad, sino una opción de entretenimiento cuando está aburrido.
  2. Evita los planes a futuro: Si le mencionas un concierto en dos meses y cambia el tema o dice “ya veremos”, tiene miedo a la estructura. Los hombres que buscan algo serio proyectan su vida contigo de forma natural.
  3. Te mantiene en el “limbo” social: Tienen meses saliendo y no conoces ni al perro. El psicólogo Seth Meyers afirma que si te oculta de su círculo íntimo, está evitando que la relación se vuelva “real” ante los demás para poder salir más fácil.
  4. Solo es cariñoso en privado: Si en público parece tu primo lejano pero en la cama es el más tierno, le interesa el beneficio físico pero no la responsabilidad emocional que conlleva ser una pareja pública.
  5. Tiene el discurso de “No estoy listo": Creele. Cuando un hombre te dice que no busca nada serio, no es un reto para que lo “enamores”, es una advertencia. La psicología evolutiva dice que los hombres saben muy rápido si quieren comprometerse; si no ha pasado después de 3 meses, difícilmente pasará.
hombre

Muchas veces nos enamoramos del “potencial” de un hombre y no de la realidad de sus acciones.

Freepik

Tip Cosmo

No intentes “ganar su amor” siendo la chica súper comprensiva que no exige nada. Eso solo le da permiso de seguir usándote sin darte tu lugar. Si él no está listo, tú sí estás lista para alguien que no tenga dudas. El tiempo es el único recurso que no regresa. No gastes tus mejores años intentando convencer a un hombre de que vales la pena.

Te interesa leer...
Qué piensan los hombres sobre encontrar al 'amor de su vida'
Amor y Sexo
¿Qué piensan los hombres sobre encontrar al ‘amor de su vida’?
Marzo 02, 2022
 · 
Andrés Olascoaga
3 Secretos que ellos nunca confesarán
Amor y Sexo
3 Secretos que ellos nunca confesarán
Marzo 20, 2014
 · 
Cosmopolitan
juegos sexuales
Amor y Sexo
6 Cosas que piensan los hombres durante el sexo (y no te las dicen)
Septiembre 05, 2022
 · 
Gabriela Velasco Ceja
18 Cosas que piensan los chicos cuando te conquistan
Amor y Sexo
18 cosas que piensan los chicos cuando te conquistan
Octubre 07, 2014
 · 
Cosmopolitan
que-piensan-los-hombres-despues-de-tener-sexo.jpg
Amor y Sexo
Las 5 cosas que piensa un hombre después de tener sexo contigo
Diciembre 04, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Lo que ellos piensan de sus amigas
Amor y Sexo
Lo que ellos piensan de sus amigas
Noviembre 22, 2011
 · 
Cosmopolitan
que-piensa-un-hombre-cuando-no-lo-buscas-depues-de-tener-intimidad.jpg
Amor y Sexo
Esto es lo que piensa un hombre cuando no lo buscas después de tener intimidad
Marzo 05, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja

amor y relaciones consejos|pareja|relaciones|salud psicología masculina
Scarlet Valencia
Te sugerimos
Intimidad
Amor y Sexo
Señales de que NO está enamorado, pero le gusta la intimidad contigo
Diciembre 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cómo hacer para que piense en mí
Amor y Sexo
Las partes del cuerpo que besa un hombre enamorado
Noviembre 08, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
como-hacer-que-un-hombre-se-vuelva-sexualmente-adicto-a-ti.jpg
Amor y Sexo
Cómo volver a un hombre sexualmente adicto a ti
Noviembre 12, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
asi-se-ve-tu-clitoris-cuando-tiene-una-ereccion.jpg
Amor y Sexo
Así se ve tu clítoris cuando tiene una erección
Enero 04, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja