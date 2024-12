5 señales de que no le gustas tanto

Tener un ligue puede ser algo muy emocionante, pero también llega a ser confuso. A veces, no está claro si la otra persona realmente está interesada o simplemente está pasando el rato. Si te estás preguntando qué tan en serio va tu conexión, aquí tienes cinco señales que podrían indicar que no le gustas tanto como creías.

1. Siempre eres tú quien inicia la conversación

Si siempre tienes que enviar el primer mensaje, marcar o buscar a esa persona, puede ser una señal de que no está tan interesada. Una persona interesada buscará cualquier excusa para hablar contigo.

Red flags:



Respuestas cortas o genéricas.

Largos periodos sin contestarte.

Excusas como “estuve ocupado/a” constantemente.

2. Evita verte

¿Sientes que siempre te da largas o nunca concreta cuando verse? Si no tiene tiempo para pasar un rato contigo pero sí para otras cosas, es probable que no seas su prioridad.

Red flags:



Cancelaciones de último minuto.

Excusas frecuentes como “mejor otro día”.

Promesas vagas de “un día de estos”.

3. Cero interés en conocerte más allá de lo superficial

Cuando alguien está realmente interesado/a, hace preguntas, quiere saber sobre tus gustos, tu vida y tus planes. Si solo habla de sí mismo/a o mantiene las conversaciones en temas muy superficiales, podría ser una señal de desinterés.

Red flags:



Falta de seguimiento a lo que le cuentas.

Cambios de tema cuando hablas de algo importante.

Desinterés en tus emociones o actividades.

4. No te incluye en sus planes

Si siempre estás fuera de sus actividades o nunca menciona la posibilidad de incluirte, probablemente no está buscando algo serio contigo.

Red flags:



Nunca menciona a sus amigos o familia.

No te invita a eventos o actividades en grupo.

Sus planes contigo son siempre de último minuto.

5. Solo te busca cuando le conviene

Si notas que solo aparece cuando necesita algo (atención, compañía o incluso favores), es una clara señal de que no está interesado/a en invertir de manera emocional en la relación.

Red flags:



Llamadas o mensajes solo en la noche.

Interacciones que parecen “de rutina” o sin interés genuino.

Falta de seguimiento después de sus encuentros.

Si empiezas a notar una o varias de estas señales, no pierdas tu tiempo en alguien que no muestra interés real. Prioriza tu bienestar y busca relaciones donde ambas partes estén igual de comprometidas. Hablar abiertamente sobre cómo te sientes puede ayudar a aclarar las cosas. Si después de eso no hay cambios, lo mejor será seguir adelante aunque duela. Recuerda, mereces una conexión donde el interés y el esfuerzo sean mutuos.