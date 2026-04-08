Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

5 señales de que eres UNA DIOSA en la cama y no lo sabías

Revisa estas señales respaldadas por sexólogos que confirman que eres mucho mejor de lo que crees.

Abril 07, 2026 • 
Scarlet Valencia
Mujer con mirada empoderada y sugerente, envuelta en sábanas de seda, luz de luna

5 señales de que eres UNA DIOSA en la cama.

Getty Images

Después de leer que muchas temen no ser buenas en la cama, vengo a decirte: ¡basta de dudas! Ser una “Diosa” no significa saberte todas las posiciones del Kamasutra, significa ser dueña de tu energía. El buen sexo no es cualquier cosa, es una conexión de alto voltaje. Si cumples con estas señales, te aseguro que eres el sueño erótico de cualquiera, aunque tu inseguridad no te deje verlo. Vamos a subir ese ego sexual ahora mismo.

La sexóloga Dra. Beverly Whipple afirma que la competencia sexual femenina se basa más en la presencia y la comunicación que en la técnica pura:

  1. No tienes miedo de pedir lo que quieres: La señal #1 de una experta es la claridad. Saber guiar su mano o pedir más presión te pone en la liga de las profesionales.
  2. Te mueves con confianza: Una mujer que disfruta de su propio cuerpo y se deja llevar por el ritmo del placer es infinitamente más sexy que una que solo “está ahí”.
  3. El contacto visual no te intimida: Mirarlo a los ojos durante el clímax o mientras lo complaces crea una conexión cerebral que los hombres encuentran adictiva.
  4. Tienes iniciativa: No esperas a que él siempre dé el primer paso. El deseo activo es el afrodisíaco más potente para la psicología masculina.
  5. Disfrutas de tu propio placer: Nada enciende más a una pareja que ver a una mujer que realmente se la está pasando bien. Tu orgasmo es su mayor validación.
Tu cama

El buen sexo no es cualquier cosa, es una conexión de alto voltaje.

Getty Images

Dato Cosmo

Un estudio reveló que los hombres valoran más la “entusiasta participación” y la “expresividad sonora” que cualquier técnica física específica. ¡Tus gemidos son su mejor rating! Siéntete la dueña del juego y él se convertirá en tu fan número uno, porque una mujer que se sabe diosa, es imposible de ignorar.

También te puede interesa...
¿Estimular los testículos realmente aumenta el placer para tu pareja?
Amor y Sexo
¿Estimular los testículos realmente aumenta el placer para tu pareja?
Abril 09, 2025
 · 
María Dávalos
pareja en cama
Amor y Sexo
¿Que les gusta a los hombres en el sexo?
Abril 05, 2025
 · 
María Dávalos
Curiosidades del sexo
Amor y Sexo
¿Cómo succionar el miembro de tu pareja y que se venga? (Sin mover las caderas)
Marzo 19, 2026
 · 
Scarlet Valencia
pene pequeño
Amor y Sexo
Las mejores posiciones para miembros pequeños
Abril 01, 2025
 · 
María Dávalos
tener-mas-sexo-es-bueno-para-tu-carrera.jpg
Amor y Sexo
¿Cómo les gusta el sexo a los hombres?
Julio 26, 2018
 · 
Redaccion
Las cosas que los hombres odian que les hagan en el sexo
Amor y Sexo
5 Cosas que los hombres odian en el sexo
Diciembre 26, 2022
 · 
Fernanda Aviléz
que-piensan-los-hombres-despues-de-tener-sexo.jpg
Amor y Sexo
Las 5 cosas que piensa un hombre después de tener sexo contigo
Diciembre 04, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Hombres-limpian-cocinas-sexo.jpg
Noticias
Los hombres que limpian y cocinan son mejores en el sexo, según la ciencia
Junio 04, 2020
 · 
Cosmopolitan

mejorar sexo tips de sexo placer masculino
Scarlet Valencia
Te sugerimos
señales-de-que-eres-mala-en-la-cama.jpg
Amor y Sexo
5 Señales de que no eres buena en la cama
Marzo 26, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
squirt
Amor y Sexo
¿A los hombres les gusta que su pareja haga squirting?
Marzo 19, 2025
 · 
María Dávalos
Cuckolding: Hombres que se excitan con la infidelidad de su pareja
Amor y Sexo
¿Cómo hacer que un hombre se excite mucho?
Marzo 26, 2026
 · 
Scarlet Valencia
orgasmo masculino
Amor y Sexo
¿A qué edad los orgasmos son más intensos en los hombres?
Mayo 17, 2025
 · 
María Dávalos