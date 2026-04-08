5 señales de que eres UNA DIOSA en la cama y no lo sabías

Después de leer que muchas temen no ser buenas en la cama, vengo a decirte: ¡basta de dudas! Ser una “Diosa” no significa saberte todas las posiciones del Kamasutra, significa ser dueña de tu energía. El buen sexo no es cualquier cosa, es una conexión de alto voltaje. Si cumples con estas señales, te aseguro que eres el sueño erótico de cualquiera, aunque tu inseguridad no te deje verlo. Vamos a subir ese ego sexual ahora mismo.

La sexóloga Dra. Beverly Whipple afirma que la competencia sexual femenina se basa más en la presencia y la comunicación que en la técnica pura:

No tienes miedo de pedir lo que quieres: La señal #1 de una experta es la claridad. Saber guiar su mano o pedir más presión te pone en la liga de las profesionales. Te mueves con confianza: Una mujer que disfruta de su propio cuerpo y se deja llevar por el ritmo del placer es infinitamente más sexy que una que solo “está ahí”. El contacto visual no te intimida: Mirarlo a los ojos durante el clímax o mientras lo complaces crea una conexión cerebral que los hombres encuentran adictiva. Tienes iniciativa: No esperas a que él siempre dé el primer paso. El deseo activo es el afrodisíaco más potente para la psicología masculina. Disfrutas de tu propio placer: Nada enciende más a una pareja que ver a una mujer que realmente se la está pasando bien. Tu orgasmo es su mayor validación.

El buen sexo no es cualquier cosa, es una conexión de alto voltaje. Getty Images

Dato Cosmo

Un estudio reveló que los hombres valoran más la “entusiasta participación” y la “expresividad sonora” que cualquier técnica física específica. ¡Tus gemidos son su mejor rating! Siéntete la dueña del juego y él se convertirá en tu fan número uno, porque una mujer que se sabe diosa, es imposible de ignorar.