Presta atención al lenguaje corporal de tu pareja, podría revelar mucho sobre su experiencia sexual contigo

Cada cabeza es mundo, por lo que puede ser complicado determinar si una persona queda o no satisfecha en la cama. Todos tenemos distintas formas de demostrar lo que sentimos, y mientras que algunos individuos son directos en la intimidad y dicen lo que piensan sin tapujos, otros prefieren callar y guardar sus emociones para sí mismos. Sin embargo, existen algunas señales que podrían indicar que tu pareja está atravesando por una insatisfacción sexual.

Cómo saber si dejaste a tu pareja insatisfecha en la cama

Falta de entusiasmo

Durante el acto sexual, tu pareja prefiere no participar y te deja todo el ‘trabajo’ a ti, es decir, muestra desinterés y no propone absolutamente nada para hacer del momento algo inolvidable. Esto puede ser un signo de que no está disfrutando plenamente de la relación íntima.

Lenguaje corporal

Si tu pareja es de las personas que no se expresa verbalmente, presta atención a su lenguaje corporal para saber si está satisfecha sexualmente o no. Si después de tener intimidad parece distante, incómodo o evita tener contacto físico contigo (besos, abrazos y caricias), podría ser una señal de que ha quedado insatisfecho.

Ausencia de comunicación post-sexo

Una de las partes más increíbles de la intimidad es el post sexo, aquel momento en el que debería haber más conexión emocional y espiritual entre los involucrados. Si tu pareja no expresa cómo se siente, evita la conversación sobre lo sucedido y tampoco tiene interés en conversar sobre otros temas, podría estar ocultando incomodidad derivada de una insatisfacción sexual.

5 Señales de que dejaste a tu pareja insatisfecha en la cama Getty Images

Hace comentarios al respecto

Si una persona no quedó satisfecha tras un acto sexual, es posible que haga comentarios sutiles —o directos— al respecto. Por ejemplo, podría mencionar la corta duración del encuentro o el inesperado ritmo de la relación íntima.

Menos interés en la intimidad a futuro

De no quedar satisfecha sexualmente, es posible que una persona evite futuros encuentros íntimos con su pareja, pues esto estaría relacionado con una experiencia pasada insatisfactoria.