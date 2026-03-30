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Amor y Sexo

5 frases que dicen los hombres infieles o poco confiables según la psicología

Aprende a identificar las banderas rojas verbales y lo que realmente significan las frases “clásicas” de un hombre que no busca nada serio.

Marzo 30, 2026 • 
Scarlet Valencia
Remedios para peleas de pareja

5 frases que dicen los hombres infieles o poco confiables según la psicología

Getty Images

Las palabras son el arma favorita de un hombre que no sabe lo que quiere o que lo sabe demasiado bien y no te lo va a decir. Si sientes que tu relación es un laberinto de confusión, es probable que estés siendo víctima de un guion de manipulación muy viejo. Deja de analizar ese último mensaje de WhatsApp; aquí te traigo el diccionario de traducción “hombre-realidad” para que dejes de perder el tiempo con alguien que solo sabe hablar, pero no cumplir.

Las frases “del millón”

  1. “Eres demasiado sensible/exagerada": El clásico gaslighting. Según la psicóloga Dra. Robin Stern, esta frase busca invalidar tu intuición para que dejes de cuestionar sus acciones sospechosas.
  2. “No quiero ponerle etiquetas a lo nuestro": Traducción: Quiero los beneficios de una relación sin la responsabilidad de una. El psicólogo Amir Levine señala que esto es una señal clara de apego evitativo.
  3. “Mi ex estaba loca": ¡Alerta máxima! Si todas sus ex son las villanas, el denominador común de los problemas es él. Es una forma de victimizarse para que tú no le exijas nada.
  4. “Ahora mismo estoy muy confundido/necesito espacio": Si alguien te quiere en su vida, te hace un espacio, no te pide que te quites del camino. La confusión suele ser falta de interés real.
  5. “No te merezco": Creele. Cuando un hombre dice esto, te está avisando que va a fallar y está preparando el terreno para decir “te lo advertí”. Es una técnica de deslinde de responsabilidad afectiva.
6 cosas en las que mentimos los hombres y las mujeres sobre el sexo

Getty Images

Dato Cosmo

Los hombres que usan el “te lo juro” con demasiada frecuencia suelen ser los que más mienten, según estudios de microexpresiones y lenguaje verbal.

No eres una detective, eres una mujer que merece claridad. Si tienes que descifrar sus frases como si fueran jeroglíficos, es porque ese hombre no es un misterio, ¡es una pérdida de tiempo!

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