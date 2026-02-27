Suscríbete
Amor y Sexo

5 cosas que tienes a la mano y que cambiarán las reglas del juego en la intimidad

Descubre cómo transformar elementos cotidianos de tu habitación en herramientas para una noche de conexión inolvidable

Febrero 27, 2026 • 
Scarlet Valencia
Exagerar los gemidos aumenta el placer

Getty Images

No necesitas un cajón lleno de tecnología para cambiar el ritmo de tu intimidad; muchas veces, las mejores experiencias nacen de la curiosidad y de lo que tienes al alcance de la mano. Tu buró es, en realidad, un arsenal de sensaciones esperando ser exploradas.

Los 5 elementos que cambiarán las reglas del juego

Sábanas o pañuelos de seda

La privación sensorial es real. Usar una textura suave para cubrir los ojos de tu pareja (o los tuyos), agudiza el resto de los sentidos, haciendo que cada caricia se sienta diez veces más intensa.

Aceite de coco o almendras

Si es orgánico y seguro para tu piel, es el mejor aliado para un masaje de cuerpo completo que no se sienta “clínico”. El aroma y la textura facilitan una conexión más lenta y consciente.

por-que-debes-poner-vaso-de-agua-con-sal-halloween.jpg

Getty Images

Un vaso de agua fría con hielos

Jugar con el contraste de temperaturas es un must. Beber un sorbo de agua helada justo antes de un beso o de recorrer la piel del otro crea una respuesta nerviosa eléctrica.

Velas de soja (de baja temperatura)

El calor suave de la cera de soja (que no quema) sobre la espalda o los hombros es un disparador de relajación y placer somático inmediato.

Tu propia playlist de “low-fi”

El sonido es el ancla. Tener un ritmo constante de fondo ayuda a que ambos sincronicen su respiración y se olviden del mundo exterior.

Date el permiso de jugar, de probar y de convertir lo cotidiano en algo extraordinario. Recuerda que la herramienta más poderosa para el placer siempre será tu propia curiosidad.

Sigue leyendo...
placer
Amor y Sexo
Conoces el punto G, pero ¿has escuchado hablar del punto A?
Abril 02, 2025
 · 
María Dávalos
¿Cuáles son las zonas erógenas más ignoradas por los hombres?
Amor y Sexo
¿Cuáles son las zonas erógenas más ignoradas por los hombres?
Enero 23, 2025
 · 
María Dávalos
¿Cuál es el punto G de los hombres y cómo estimularlo?
Amor y Sexo
¿Cuál es el punto G de los hombres y cómo estimularlo?
Febrero 20, 2025
 · 
María Dávalos

placer femenino erotismo indiviual
Scarlet Valencia
Te sugerimos
¿Qué significa cuando un hombre evita mirarte a los ojos durante la intimidad.jpg
Amor y Sexo
¿Qué significa cuando un hombre evita mirarte a los ojos durante la intimidad?
Noviembre 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
objetos-domesticos-usan-mujeres-para-masturbarse.jpg
Amor y Sexo
Estos son los objetos domésticos más utilizados para la masturbación femenina
Enero 26, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
sexo
Amor y Sexo
¿Cuántas calorías se queman al tener relaciones íntimas?
Marzo 17, 2025
 · 
María Dávalos
Mujer sonriendo de placer en la cama
Amor y Sexo
5 lugares ‘inesperados’ donde las mujeres alcanzan más placer (y no es donde tú crees)
Febrero 26, 2026
 · 
Scarlet Valencia