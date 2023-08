Toma nota y no dejes que estas sencillas actitudes te hagan lucir menos atractiva frente a los demás

Está científicamente comprobado que algunas acciones te hacen automáticamente menos atractiva. Así como varios investigadores se han preocupado por estudiar las actitudes que pueden hacer que una mujer sea más llamativa, te sorprenderá saber que hay otros comportamientos que tienen el efecto contrario, ¡aquí te mencionamos algunos de ellos!

5 Cosas que hacen menos atractiva a una persona según la ciencia

Tener mal humor

El sentido del humor es básico para ser una persona atractiva, pues es una señal clara de inteligencia. No nos estamos refiriendo a que seas exageradamente feliz todo el tiempo, pero definitivamente serás mucho más atractiva si sabes verle al lado positivo a las cosas; una sonrisa pintada en tu rostro es uno de los mayores atractivos que puedes tener.

5 Cosas que te hacen menos atractiva según la ciencia Getty Images

No tener una conversación interesante

Si no pones de tu parte para que una plática fluya y sea interesante, no resultarás atractivda para la persona que tienes en frente. Los hombres no se fijan únicamente en el físico, también les interesa estar con una mujer que sea culta y que pueda abordar distintos temas de conversación. Pero ojo, no hables solo sobre ti; interésate también por su vida, por las cosas que le gustan y por sus proyectos a futuro, ¡eso nunca falla!

Verte cansada

Si al despertar no te bañas, no te lavas la cara y no te cepillas el pelo, es posible que luzcas cansada y un tanto demacrada. Esto puede hacer que tu energía baje y que por lo tanto tus cualidades no vibren alto. Un aspecto desaliñado da la impresión de que podrías ser una persona desorganizada, triste o irresponsable.

5 Cosas que te hacen menos atractiva según la ciencia

Demostrar estrés

¿Sabías que el estrés es contagioso y que hay personas que absorben muy fácilmente la energía de otras? Por eso, si constantemente acumulas altos niveles de estrés, los demás pueden sentirse incómodos a tu lado. De acuerdo a una investigación científica, los rostros más atractivos para los hombres son los que tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés.

Exagerar tu buen humor

Es completamente normal sufrir altibajos emocionales y tener tanto días buenos como malos; por eso, debes dejar de fingir que te encuentras alegre todo el tiempo, pues las sonrisas falsas, así como una personalidad forzada, no son nada atractivas. No temas ser natural y mostrar tu verdadera personalidad, no aparentes ser alguien que no eres.

5 Cosas que te hacen menos atractiva según la ciencia

Toma nota y trata de dejar estos comportamientos a un lado si quieres lucir aún más atractiva de lo que ya eres.