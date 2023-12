Deja de autosabotearte y toma nota de lo que NO debes hacer durante una primera cita

Por fin has quedado con esa persona especial y han acordado tener su primera cita, ese encuentro que debería ser el comienzo de una historia llena de emoción, magia y mucha química. Sin embargo, las cosas no siempre suelen ser como las imaginamos y por el contrario, resultan ser un desastre. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal durante las primeras citas? Continúa leyendo y descubre cuáles son las cosas que debes dejar de hacer durante tu primer encuentro con esa persona.

5 Cosas que debes dejar de hacer en tus citas románticas

Escucha, no solo hables

Entre tanta emoción y adrenalina, a veces buscamos impresionar a la otra persona y no dejamos de hablar sobre nuestros intereses, nuestra música favorita, la familia, el trabajo, los amigos, etc. En este frenesí olvidamos interesarnos por la vida de quien tenemos en frente; haz que la conversación sea bilateral, fluída y nada pretenciosa. Preocúpate por conocer a esa persona, esto generará un vínculo más íntimo entre ustedes.

No llegues con altas expectativas

¿Sabías que tendemos a idealizar a una persona porque ya hemos puesto todas nuestras expectativas sobre ella? Para que no surja una decepción instantánea cuando llegues a tu cita romántica, evita presentarte con perspectivas concretas sobre lo que será tu encuentro.



Que no te dé pena hablar de sexo

No decimos que sea el primer tema que abordes, pero si se presenta la oportunidad y la conversación fluye, habla naturalmente al respecto y no temas expresar qué te gusta y qué no. La confianza entre ustedes incrementará y será mucho más fácil hablar de cualquier tema.

Deja de buscar a la pareja indicada

Si estás esperando encontrar a la persona “correcta”, lamentamos decirte que te llevarás muchas decepciones. No existen los individuos perfectos, mejor déjate enamorar por su autenticidad y genuinidad. Se trata de buscar un cómplice que sea lo suficientemente bueno como para hacerte feliz.



Si no funciona, no funciona

Si no hay química, no la hay y punto. Deja de forzar las cosas y de intentar que la conexión entre ustedes funcione cuando claramente no funciona. Si no te sientes cómoda a su lado y si la plática no se da de forma natural, no hay necesidad de darle una segunda oportunidad a tu vínculo con dicha persona.