4 Formas de utilizar el coqueteo para fortalecer tu relación

Te has preguntado ¿cómo usar el coqueteo para fortalecer tu relación? Esa pregunta me la hizo berequinta23 y el día de hoy te la voy a responder.

El coqueteo juguetón y las pequeñas muestras de afecto pueden reavivar la chispa, creando una atmósfera de amor y complicidad. Hoy te enseñaré cómo utilizar el coqueteo en una relación estable, respaldado por consejos de expertos y ejemplos prácticos para que puedas mantener viva la pasión y el romance en tu relación.

5 Formas de utilizar el coqueteo para fortalecer tu relación

1. El poder del contacto visual:

El famoso eye contact o contacto visual es una forma poderosa de comunicación no verbal que puede intensificar la conexión emocional. La Dra. Laura Berman, experta en relaciones, sugiere que mantener contacto visual prolongado puede aumentar la intimidad y la confianza entre parejas. Puedes dedicar unos minutos al día a mirarse a los ojos sin hablar. Esto no solo crea una conexión profunda sino que también permite que ambos se sientan vistos y valorados. Incorporar el contacto visual durante conversaciones cotidianas y momentos íntimos puede fortalecer el vínculo entre tú y tu pareja.

2. La importancia del humor:

El humor es un componente esencial del coqueteo. Compartir risas y momentos divertidos puede aliviar el estrés y aumentar la complicidad en una relación. El psicólogo Dr. John Gottman destaca que las parejas que ríen juntas tienden a tener relaciones más felices y duraderas. Intenta incorporar el humor en tu día a día enviando mensajes de texto juguetones, contando chistes internos o planificando actividades divertidas juntos. Por ejemplo, una pareja que bromea durante una discusión puede desactivar la tensión y encontrar una solución más rápidamente, manteniendo una atmósfera positiva.

San Valentín: Ideas para citas (que no son aburridas) y que te harán salir de la rutina Getty Images

3. Pequeñas muestras de afecto:

Las pequeñas muestras de afecto, como toques cariñosos, abrazos y besos, pueden tener un gran impacto en la relación. La terapeuta Esther Perel afirma que el contacto físico es crucial para mantener la intimidad y la conexión emocional. Un ejemplo es sorprender a tu pareja con un abrazo inesperado o un beso rápido mientras pasan tiempo juntos en casa. Estas pequeñas acciones no solo demuestran tu amor, sino que también fomentan un ambiente de cariño y seguridad. Integrar estas muestras de afecto en tu rutina diaria puede mantener viva la chispa en tu relación.

4. Comunicación coqueta:

La comunicación coqueta, como los mensajes de texto juguetones y los cumplidos sinceros, puede reavivar el romance. La experta en relaciones, Dr. Terri Orbuch, sugiere que mantener una conversación coqueta y ligera puede recordar a tu pareja que todavía te sientes atraída por él. Puedes enviar un mensaje de texto inesperado diciendo cuánto aprecias a tu pareja o recordándole un momento especial que compartieron juntos puede tener un impacto positivo. La clave es ser auténtico y específico en tus cumplidos y mensajes, creando una conexión emocional más profunda.

4 Tipos de citas que enganchan y enamoran a los hombres Getty Images

Querida no olvides que el coqueteo vivo en una relación estable es esencial para fortalecer la conexión emocional y física entre parejas. El contacto visual, el humor, las pequeñas muestras de afecto y la comunicación coqueta son herramientas efectivas para mantener viva la pasión y el romance. Incorporar estas prácticas en tu vida diaria puede no solo reavivar la chispa, sino también crear una relación más feliz y saludable. Recuerda que el coqueteo no es solo para las primeras etapas; puede ser una parte integral de una relación duradera y satisfactoria.

Me encanta poder ser tu mentora y tu coach de vida & relaciones aquí en Cosmopolitan. No estás sola, me tienes a mi para guiarte de la mano en tu proceso.

Nos vemos en la próxima edición para seguir respondiendo sus preguntas.

Te mando un abrazo,

Tu CosmoCoach

@ReginaCarrot

Coach de Vida & Relaciones