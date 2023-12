4 buenas razones para usar lubricante (en el sexo) la próxima vez

El placer sexual es un aspecto esencial de la existencia humana. Es un medio para expresar el amor, la intimidad e incluso la pasión. Sin embargo, no siempre es fácil mejorar las experiencias sexuales, especialmente cuando la lubricación natural del cuerpo no es suficiente. Ahí es donde entran los lubricantes íntimos.

Ten en cuenta que la lubricación natural está impulsada en gran medida por la hormona sexual femenina estrógeno (1) y desempeña un papel crucial tanto en las relaciones sexuales como en la salud vaginal.

Cuando una mujer se excita sexualmente, la vagina normalmente se autolubrica. Esto hace que la experiencia general sea mucho más divertida y placentera, pero también es cierto que: 9 de cada 10 mujeres prefieren el sexo con lubricante*

No se nace sabiendo cómo usar lubricante, y no siempre es un tema tratado en educación sexual. Y aunque probablemente tengas una idea general de qué hacer con él, es posible que te estés perdiendo de algunos beneficios adicionales que ofrece, pero tranquila, aquí te los compartimos:

1. Reduce el dolor y la incomodidad

La lubricación inadecuada (2) puede provocar relaciones sexuales dolorosas (fricciones y molestias). Es por eso que los lubricantes pueden ayudar a reducir el dolor y la incomodidad al proporcionar una superficie lisa para la penetración. También pueden reducir el riesgo de lesiones en los tejidos delicados dentro y alrededor del área genital.

2. Mejora el placer sexual

Ayudan a mejorar el placer sexual al proporcionar una superficie resbaladiza que aumente la sensibilidad y la sensación. Esto puede hacer que el sexo sea más agradable y satisfactorio.(3) Los lubricantes íntimos también pueden beneficiar a las parejas a explorar diferentes posiciones y actividades sexuales sin molestias ni dolor.

3. Beneficios para el condón

El lubricante reduce la fricción, por lo que disminuye el riesgo de lesiones durante las relaciones sexuales. Además (4), la lubricación permite que el látex del condón se deteriore menos y sea menos propenso a romperse o caerse, lo que aumenta la protección contra las enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Solo asegúrate de (5) usar un lubricante a base de agua o silicona, ya que otros tipos pueden hacer que el condón se rompa. Y ten en cuenta que el lubricante no es un anticonceptivo, así que asegúrate de utilizar otros métodos pertinentes o consultarlo con un médico / especialista antes de hacerlo.

4. Resequedad vaginal

No todas las mujeres lubrican siempre igual, y es totalmente normal. ¿Por qué sucede? Puede ser (6) por muchos factores, por ejemplo, medicamentos, anticonceptivos, el ciclo menstrual, el post parto y hasta la menopausia. También hay ciertos momentos de estrés en los que simplemente es más difícil evitar la resequedad vaginal.

En estos casos, los lubricantes íntimos son muy buenos aliados para aumentar el placer durante el sexo sin preocuparse por la falta de lubricación.

Una buena lubricación siempre es buena idea

¡Basta de tener sexo incómodo! Usar lubricante es normal y es beneficioso. Una gran opción es Sico® Naturals, un lubricante hecho a base de agua que ayuda a mejorar la experiencia sexual 100% y ayuda a mantener el balance de la flora vaginal (microbiota).

Su fórmula suave está elaborada con ingredientes de origen natural, no altera el pH, está dermatológicamente probado, no contiene fragancias artificiales y es libre de parabenos. Es apto para el sexo vaginal, oral y anal. Además, es compatible con preservativos de látex y de poliisopreno.

Ahora lo sabemos, si te concentras en tu propio placer, usar lubricante puede convertirse en algo natural, así que #LETSLUBE tu proxima vez 🔥 y disfruta tu sexualidad #EsMuyNaturals.

PREVENCIÓN ES SALUD.PERMISO DE PUBLICIDAD NO.233300201B0970 REG. SAN. NO. 1320C2021 SSA. LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO DEL PRODUCTO

