30 mentiras comunes que dicen las mujeres por convivir (y que todxs sabemos que no son verdad)
Las mujeres somos maestras del social softening: esas pequeñas mentiritas blancas que decimos para convivir, no herir sentimientos, no quedar mal… o simplemente para escapar educadamente.
Aquí van 30 de las más comunes —y 100% reales. 😂✨
La verdad Cosmo:
No son maldad. Son diplomacia. Son supervivencia social.
Y tú seguro has dicho mínimo 10.
30 MENTIRITAS BLANCAS QUE TODAS HEMOS DICHO “POR CONVIVIR”
1. “Obvio, me encanta tu foto”
Traducción: no voy a destruir tu autoestima hoy.
2. “Ya casi llego”
Aún estás en toalla. A veces ni te has maquillado.
3. “No tengo hambre, pide tú”
Pero sí tienes hambre. Mucha.
4. “No me molestó, te lo juro”
Sí te molestó, solo no quieres discutir.
5. “Tranqui, no me urge”
Te urge un poco. O mucho.
6. “Ay, qué chistoso”
No estuvo chistoso. Pero valoras el esfuerzo.
7. “Estoy bien, solo cansada”
Estás cansada, estresada, abrumada y probablemente existiendo por compromiso.
8. “No pasa nada si cancelas”
En realidad sí te enoja, pero entiendes… más o menos.
9. “No es gran cosa”
Sí lo es. Mucho. Pero no quieres drama.
10. “Claro que no me ofendí”
Sí te ofendiste, solo no quieres parecer “sensible”.
11. “Sí me gustó el regalo”
A veces sí… a veces no tanto.
12. “No me di cuenta”
Te diste cuenta desde el minuto uno.
13. “Me encanta tu novio, súper buena vibra”
No lo soporto, pero te quiero a ti.
14. “Yo feliz de ayudarte”
Internamente: ¿por qué me metí en esto otra vez?
15. “No estoy celosa”
Sí estás. Pero no vas a admitirlo.
16. “No estoy enojada”
Estás enojadísima. Solo que no quieres pelear todavía.
17. “Me da igual”
No te da igual. Te importa demasiado.
18. “No te preocupes, entiendo perfecto”
No entendiste. Nada.
19. “Perdón, no lo vi”
Sí lo viste… pero no tenías energía para contestar en ese momento.
20. “No me molesta que invites a más gente”
Te molesta muchísimo. Querías plan íntimo.
21. “Ay sí, luego hacemos ese plan”
Ese plan no va a suceder jamás.
22. “Me encantó tu recomendación”
No te encantó. La mitad del tiempo ni la terminaste.
23. “Vamos juntas al baño porque sí”
No sabes para qué vas, pero es ley.
24. “No te preocupes, no lo voy a contar”
Se lo cuentas a tu mejor amiga. Solo a una. Obvio.
25. “Está rico”
No estaba rico, pero no quieres herir sentimientos culinarios.
26. “No me afecta lo que digan de mí”
Claro que afecta. Somos humanas.
27. “Me encanta tu outfit”
A veces sí, a veces… está interesante.
28. “No lo hice por quedar bien”
Lo hiciste un poco por quedar bien.
29. “No estoy nerviosa”
Estás temblando por dentro.
30. “Solo me arreglé poquito”
Dos horas después, brocha, rizador, contour y gloss incluido.
Mensaje Cosmo
Estas mentiritas NO te hacen falsa: te hacen humana, empática y diplomática. Todas hemos suavizado la verdad para no lastimar, evitar un conflicto o mantener la armonía.