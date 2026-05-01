3 trucos para entrenar el deseo en pareja.

Deja de esperar que el deseo te caiga del cielo como un rayo. En las relaciones largas, las “ganas” no aparecen por arte de magia, ¡se entrenan! Es como ir al gym: al principio da flojera, pero una vez que empiezas, no quieres parar. Si sientes que la rutina ya se instaló en tu cama y el sexo es algo que haces por “cumplir”, hoy vamos a resetear ese chip. Te voy a dar 3 trucos para que tú y él vuelvan a verse con hambre de la buena.



El “erotismo espaciado": La sexóloga Esther Perel sostiene que el deseo requiere aire. Si están pegados 24/7, no hay espacio para extrañarse. Pasen tiempo separados, cultiven sus propios hobbies y mantengan un poco de misterio. Ver a tu pareja en su propio elemento, tipo siendo exitoso, divertido o independiente, reactiva la admiración, que es la gasolina del deseo. Cambiar el “sexo espontáneo” por el “sexo planeado": Suena aburrido, pero es efectivo. Agendar una cita sexual crea anticipación. El cerebro empieza a liberar dopamina desde horas antes al saber que “hoy toca”. Usen ese tiempo para mandarse mensajes sexys o calentar el terreno. La planificación elimina la presión de “tener que estar de humor” de la nada. Practicar el “mindful sex": Muchas veces no tenemos ganas porque nuestra mente está en la lista del súper o en los pendientes del trabajo. Entrenen el deseo enfocándose solo en las sensaciones físicas durante 15 minutos de caricias no sexuales. Según estudios de la Dra. Lori Brotto, el mindfulness sexual aumenta la excitación y la satisfacción al desconectar el “ruido” mental que apaga la libido.

Si sientes que la rutina ya se instaló en tu cama y el sexo es algo que haces por “cumplir”, hoy vamos a resetear ese chip. Getty Images

Tip Cosmo

El deseo empieza fuera de la habitación. Un mensaje a mitad del día que diga: “Estaba pensando en lo que me hiciste sentir el viernes...” es más efectivo que cualquier lencería. ¡Usa el poder de la mente! La pasión es un músculo que tú controlas.