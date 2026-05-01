Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

3 trucos para entrenar el deseo en pareja

El deseo no se encuentra, se construye. Te damos las herramientas psicológicas para reactivar la libido y la conexión erótica en tu relación.

Abril 30, 2026 • 
Scarlet Valencia
Mujeres empoderadas... ¿pero sin tocar el sexo? No, no, NO

3 trucos para entrenar el deseo en pareja.

Getty Images

Deja de esperar que el deseo te caiga del cielo como un rayo. En las relaciones largas, las “ganas” no aparecen por arte de magia, ¡se entrenan! Es como ir al gym: al principio da flojera, pero una vez que empiezas, no quieres parar. Si sientes que la rutina ya se instaló en tu cama y el sexo es algo que haces por “cumplir”, hoy vamos a resetear ese chip. Te voy a dar 3 trucos para que tú y él vuelvan a verse con hambre de la buena.

  1. El “erotismo espaciado": La sexóloga Esther Perel sostiene que el deseo requiere aire. Si están pegados 24/7, no hay espacio para extrañarse. Pasen tiempo separados, cultiven sus propios hobbies y mantengan un poco de misterio. Ver a tu pareja en su propio elemento, tipo siendo exitoso, divertido o independiente, reactiva la admiración, que es la gasolina del deseo.
  2. Cambiar el “sexo espontáneo” por el “sexo planeado": Suena aburrido, pero es efectivo. Agendar una cita sexual crea anticipación. El cerebro empieza a liberar dopamina desde horas antes al saber que “hoy toca”. Usen ese tiempo para mandarse mensajes sexys o calentar el terreno. La planificación elimina la presión de “tener que estar de humor” de la nada.
  3. Practicar el “mindful sex": Muchas veces no tenemos ganas porque nuestra mente está en la lista del súper o en los pendientes del trabajo. Entrenen el deseo enfocándose solo en las sensaciones físicas durante 15 minutos de caricias no sexuales. Según estudios de la Dra. Lori Brotto, el mindfulness sexual aumenta la excitación y la satisfacción al desconectar el “ruido” mental que apaga la libido.
5 precauciones a tomar en cuenta para tener tu salud sexual bajo control

Si sientes que la rutina ya se instaló en tu cama y el sexo es algo que haces por “cumplir”, hoy vamos a resetear ese chip.

Getty Images

Tip Cosmo

El deseo empieza fuera de la habitación. Un mensaje a mitad del día que diga: “Estaba pensando en lo que me hiciste sentir el viernes...” es más efectivo que cualquier lencería. ¡Usa el poder de la mente! La pasión es un músculo que tú controlas.

Te puede interesar
cuanto-tiempo-tarda-un-hombre-pensar-en-sexo-cuando-ve-mujer-atrae-fisicamente.jpg
Amor y Sexo
Cuánto tiempo tarda un hombre en pensar en sexo cuando ve a una mujer que le atrae físicamente
Julio 25, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
cosas-que-no-deberian-avergonzarte-durante-el-sexo.jpg
Amor y Sexo
¿Por qué los hombres siempre tienen ganas de tener relaciones íntimas? La ciencia lo explica
Julio 24, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
edad-hombres-casados-son-mas-infieles.jpg
Amor y Sexo
La edad en la que los hombres casados son más infieles
Julio 24, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
beneficios-psicologicos-de-tener-un-orgasmo.jpg
Amor y Sexo
Estos son los beneficios psicológicos de tener un orgasmo
Julio 24, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja

fortalecer relación de pareja relación sexo
Scarlet Valencia
Te sugerimos
beneficios del sexo oral
Amor y Sexo
Alimentos que debes evitar si te van a practicar sexo oral (producen mal olor y sabor vaginal)
Septiembre 30, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
señales-de-que-acaba-de-tener-sexo-con-otra-mujer.jpg
Amor y Sexo
Cómo detectar si un hombre acaba de tener relaciones íntimas con otra mujer
Marzo 02, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
cosas-no-sexuales-que-excitan-a-los-hombres.jpg
Amor y Sexo
10 Situaciones no sexuales que excitan a los hombres
Enero 20, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
señales-que-envia-un-hombre-cuando-ya-no-le-gustas.jpg
Amor y Sexo
Las señales que envía un hombre cuando ya no le gustas
Septiembre 26, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja