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Amor y Sexo

10 razones para no ser la amante: por esto nunca debes aceptarlo

¿Te prometió que la va a dejar? Deja de creer en cuentos de hadas y descubre por qué el papel de amante es una inversión con pérdida garantizada.

Marzo 31, 2026 • 
Scarlet Valencia
razones para no ser la amante

10 razones para no ser la amante: por esto nunca debes aceptarlo

Getty Images

Sé que él te dice que eres “la única que lo entiende” y que su esposa es “un monstruo”, pero bajémonos de esa nube antes de que te estrelles. Ser la amante no es una aventura romántica estilo película francesa; es una sala de espera eterna donde tú pagas el precio más alto: tu dignidad. Si te conformas con las migajas de su tiempo, le estás diciendo al universo que eso es todo lo que vales. Hoy te doy 10 razones para que le des delete a ese “casi-algo” casado y recuperes tu corona.

  1. Inversión emocional sin retorno. Según la Dra. Susan Forward, experta en relaciones tóxicas, la amante invierte el 100% de su energía en alguien que solo le da el 10%. Es un negocio emocionalmente en quiebra.
  2. El “efecto migajas”. Te acostumbras a recibir amor a medias. Esto altera tu percepción de lo que es una relación sana, haciéndote creer que la atención esporádica es suficiente.
  3. La mentira como base. Si te miente a ti sobre ella, y a ella sobre ti, ¿qué te hace pensar que algún día será honesto contigo? La infidelidad es un patrón de comportamiento, no un error aislado.
  4. Soledad en los momentos clave. Las fechas importantes como Navidad, cumpleaños, San Valentín, las pasarás sola. Tú eres el secreto de los martes, no la prioridad de los domingos.
  5. Erosión de la autoestima. Psicológicamente, aceptar el segundo lugar refuerza la creencia de que no eres “suficiente” para ser la primera opción de alguien.
  6. Estancamiento vital. Mientras esperas que él tome una decisión, tu vida se detiene. Dejas pasar oportunidades de conocer a hombres reales por un fantasma que no te pertenece.
  7. El estigma de la “mujer invisible”. Psicológicamente, vivir en las sombras erosiona tu identidad. Según la terapeuta de parejas Esther Perel, el secreto añade un “picante” inicial, pero a largo plazo, la falta de reconocimiento social destruye tu sentido de pertenencia. No puedes presentarlo a tu familia, ni subir una foto, ni celebrar tus logros con él.
  8. Te conviertes en su “terapeuta” gratis. Él descarga contigo sus frustraciones matrimoniales. Estás sanando a un hombre para que regrese a su casa “más tranquilo” con la mujer que no piensa dejar. Eres su analgésico, no su prioridad.
  9. La paranoia constante. Si lo hizo con ella, lo hará contigo. La base de tu relación es el engaño. La Dra. Janis Abrahms Spring explica que las relaciones que nacen de una infidelidad tienen un 75% más de probabilidades de fracasar por falta de confianza básica.
  10. Te pierdes de un amor real. Cada minuto que pasas esperando su mensaje de “ya se durmió”, es un minuto que no estás disponible para un hombre que quiera presumirte un domingo por la tarde en el parque. Estás ocupando un espacio que debería estar libre para tu verdadero soulmate.
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Ser la amante no es una aventura romántica; es una sala de espera eterna donde tú pagas el precio más alto.

Getty Images

Dato Cosmo

Menos del 5% de los hombres dejan a su esposa por la amante, y de esos, el 80% de las nuevas relaciones fracasan por falta de confianza.

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Scarlet Valencia
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