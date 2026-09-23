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señales de que alguien te extraña

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Amor y Sexo
Cuando dos personas se extrañan y ninguna se habla empiezan a pasar estas cosas
¿Piensas mucho en esa persona, escuchas su nombre o aparecen canciones que te la recuerdan? Estas son las “señales” que pueden aparecer cuando extrañas a alguien.
Septiembre 23, 2026
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Gabriela Velasco Ceja