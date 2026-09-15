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qué significa pintarse las uñas de negro

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Moda y Belleza
Si siempre eliges uñas negras, esto es lo que podría decir de tu estilo y personalidad
Si siempre eliges uñas negras, quizá haya una razón. Descubre qué puede proyectar este color sobre tu estilo y personalidad.
Septiembre 15, 2026
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Gabriela Velasco Ceja