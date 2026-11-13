psicología de la navidad

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¿Pones tu árbol de Navidad desde noviembre? Esto es lo que revela de tu personalidad, según la psicología
¿Por qué algunas personas decoran para Navidad desde noviembre? La psicología explica qué relación tiene este hábito con la nostalgia y la felicidad.
Noviembre 13, 2026
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Gabriela Velasco Ceja