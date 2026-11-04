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personas destinadas a estar juntas
Relaciones
Si están destinados a estar juntos, la vida los separará primero. Esto dice la psicología
¿Por qué dos personas que se aman terminan separándose? Descubre qué dice la psicología sobre el amor, las rupturas y las segundas oportunidades.
Noviembre 04, 2026
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Gabriela Velasco Ceja