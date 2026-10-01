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orgasmo y amor

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Amor y Sexo
Así cambia un orgasmo cuando estás enamorada
¿Un orgasmo se siente diferente cuando estás enamorada? La ciencia explica cómo el amor, la confianza y la intimidad pueden influir en el placer sexual.
Octubre 01, 2026
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Gabriela Velasco Ceja