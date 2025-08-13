Suscríbete

Oka Giner

Dueña de su historia: Oka Giner
No solo se abrió paso en una industria que suele cerrar puertas, también aprendió a transformar el dolor en arte y los miedos en impulso. Actriz, empresaria y romántica, nos recibe en uno de sus momentos más luminosos —y conscientes— de su vida
August 13, 2025
Cosmopolitan