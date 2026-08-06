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frases que no debes decirle a un hombre antes de que sea tu novio

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Amor y Sexo
Lo que nunca deberías decirle a un hombre antes de que sea tu novio
Estas son algunas frases que deberías evitar al empezar una relación si no quieres dejar de lado tus necesidades o enviar un mensaje que no refleja lo que realmente buscas.
Agosto 06, 2026
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Gabriela Velasco Ceja