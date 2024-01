¿Qué tiene que ver la nueva temporada de True Detective con México?

Jodie Foster y Kali Reis, protagonistas de la nueva temporada, visitaron la Ciudad de México para hablar de True Detective: Tierra Nocturna con la directora mexicana Issa López.

La historia no solo trae consigo muchas preguntas y misterio, sino también una perspectiva femenina y muy cercana. Tras cinco años de ausencia, regresa True Detective con una historia completamente nueva, Tierra Nocturna se estrenó el 14 de enero a través de HBO MAX. Durante 6 meses el crew estuvo en Islandia grabando la historia de las detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro, quienes deben investigar la misteriosa desaparición de los ocho científicos que operan la Estación de Investigación Ártica Tsalal en un pueblo ficticio de Alaska, Ennis. Todo se complica cuando para resolver el caso, ambas deben de enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y escarbar en las atormentadas verdades que están enterradas bajo el hielo mientras cae la larga noche de invierno.

Los personajes de True Detective

Jodie Foster interpreta a la detective Liz Danvers y Kali Reis, quien debutó como actriz en la película Hasta el Final en el 2021, a Evangeline Navarro. “La intuición y la lógica juegan un papel tan importante en la historia, Navarro se guía por su instinto y Danvers por su cabeza, creo que eso es lo bueno del show, los personajes son tan diferentes en su forma de vivir el mundo. Danvers les recuerda a las personas hacer las preguntas correctas, usar la cabeza y no reaccionar de más y creo que eso nos recuerda lo sobrevalorada que está la mente lógica en nuestra cultura” menciona Jodie Foster en su visita a México para promocionar la serie.

“Totalmente, Navarro es muy instintiva e intuitiva y creo que eso les da permiso a ambas de mirarse la una a la otra” menciona Kali. “Además, Danvers es horrible, y no le cae bien a nadie, pero con Navarro se tiene una confianza absoluta y aunque mi personaje no cambia tanto a lo largo de la serie sí logra abrirse al dolor que siente y enmascara con todo este horrible comportamiento.” dice Foster.

Son mujeres increíbles, tienen muchísimas capas y no dejan caer la historia ni un segundo. Por otra parte, “el legado cultural de Navarro es esencial, es importante resaltar de dónde viene y que está intentando encontrar su lugar en el mundo, pues perdió el lugar a donde pertenece y con suerte lo encontará de nuevo.” nos cuenta la directora Issa sobre el personaje.

True Detective Cortesía de HBO MAX.

El lugar

La oscuridad, el frío, el azul intenso, Ennis es un personaje tan importante de la historia como las mujeres que investigan el caso, hay tanto misterio, pero a la vez una profunda conexión, “es un lugar olvidado pero que tiene mucha historia, el azul representa la verdad, y hay mucho que la gente intenta ocultar aquí” dice Kali. “Es la parte central de la Tierra, es el lugar donde estás tan cerca de la naturaleza pero también de dónde viene el enojo de esta misma, es un lugar completamente místico”, cuenta Jodie.

Sobre la directora

Issa López creció en Tlatelolco y después de hacer “Vuelven” en el 2017 fue que este proyecto se consolidó para ella. La serie es una mezcla de misterio, crimen y horror cósmico con un montón de referencias a los maestros clásicos del terror que para Issa fueron un refugio mientras crecía siendo una “geek”. “No se confundan, esta historia está en inglés y tiene personajes norteamericanos, pero es mexicana, es el hecho de que soy mexicana y no puedo pensar un solo pensamiento que no sea mexicano… “Los episodios tienen finales increíbles, con grandes cliffhangers y de verdad esperamos que se queden shockeados al final de la serie.”

“Trabajar con Isaa ha sido una de las mejores experiencias de mi carrera, fue como un romance, siento que todas hicimos el mejor trabajo de nuestras vidas y no puedo ser parte de un equipo así tan seguido. Para mí la mejor revelación fue crear un personaje en combinación con todos los demás y no pensar en mi como principal, llega un momento en el que ya no es sobre ti y entonces dejas que los demás tengan su momento y los ayudas a los otros a tener su momento y no hay nada que se sienta mejor que eso.” Terminó Jodie no sin antes destacar su amor por México, los cineastas mexicanos y las carnitas.

Cortesía de HBO MAX.

No te pierdas “True Detective: Tierra nocturna”, que estará compuesta de 6 episodios en total y podrás verlos de manera semanal hasta el 25 de febrero del 2024 por HBO MAX.

FOTOS: Cortesía de HBO MAX.