Bye cachetes: tips para tu corte de cabello corto que todas las expertas recomiendan

💖 ¿Por qué algunos cortes hacen que tu cara se vea más delgada?

El secreto está en la proporción y el movimiento.

El visagismo, una técnica que analiza la forma del rostro para potenciar la belleza individual, explica que los cortes que generan líneas verticales o diagonales ayudan a “alargar” visualmente la cara, creando un efecto más esbelto.

En cambio, los cortes rectos o con volumen en las mejillas tienden a acentuar la redondez.

✂️ El corte que triunfa en 2025: Long Layered Bob con capas frontales suaves

Este corte se ha vuelto el favorito de las celebridades (de Selena Gomez a Sydney Sweeney) porque define el rostro sin perder naturalidad.

💇‍♀️ ¿Cómo es exactamente?

Largo hasta los hombros o un poco más abajo.

Capas sutiles al frente para afinar los pómulos.

Despuntado en las puntas para dar movimiento.

Flequillo cortina (curtain bangs) opcional para enmarcar sin recargar.

Este corte estiliza porque las capas caen estratégicamente sobre la zona de las mejillas, creando una sombra suave que genera el efecto óptico de rostro más fino.

🔬 Lo que dice la ciencia (sí, literal)

Estudios de percepción facial del Journal of Vision revelan que el cerebro asocia las líneas verticales y diagonales con alargamiento visual y equilibrio.

Por eso, cuando un corte tiene movimiento ascendente (como el long bob en capas), automáticamente percibimos el rostro como más delgado y proporcionado.

Además, el cabello con textura ligera refleja la luz de manera irregular, lo que difumina ópticamente la redondez facial.

💡 Tips para potenciar el efecto

Evita el volumen lateral (a la altura de los cachetes). Prefiere que el movimiento esté en las puntas. Cambia la raya del cabello: un lado siempre afina más que una línea al centro. Usa mechas o luces estratégicas: tonos más claros en los mechones frontales iluminan y afinan. Aplica sérum o spray de brillo solo en medios y puntas, nunca en la raíz (para no añadir volumen innecesario). Elige peinados con caída lateral: ondas sueltas o media coleta alta levantan el rostro.

💬 Bonus Cosmo: los estilos que no ayudan si tu rostro es redondo

Cortes rectos tipo bob sin capas.

Flequillos gruesos o rectos.

Peinados con raya en medio y volumen en mejillas.

Ondas muy cerradas (tipo rizos de los 80s).

No es que estén prohibidos, pero acentúan la simetría horizontal, lo que puede ensanchar visualmente tus facciones.

📸 Imágenes de referencia:

Imagen 1: Muestra un Long Layered Bob con flequillo cortina y capas ligeras que enmarcan las mejillas, mostrando cómo el movimiento del cabello suaviza el contorno del rostro.

Imagen 2: Comparación visual entre un corte recto y uno en capas, donde se nota cómo el segundo alarga ópticamente la cara y resalta los pómulos.