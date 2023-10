Estas son las señales de que tu gato te odia

Estas señales podrían revelar lo que tu gato siente verdaderamente por ti, ¡toma nota!

Los gatos son macotas independientes, volubles y en ocasiones un tanto extrañas. Si bien tienen una forma distinta que los perros de demostrar su cariño, eso no quiere decir que no sientan afecto por su dueño. Sin embargo, también es posible que no seas del agrado de tu gato y que incluso puedas caerle mal, pero ¿cómo saberlo? Pon atención a las siguientes señales...

Estas son las señales de que le caes mal a tu gato

Se esconde de ti

En lugar de buscar tener contacto físico contigo, cada vez que te ve huye y se esconde ya sea debajo del sofá, dentro del armario o incluso fuera de la casa. Esto puede ser por traumas anteriormente vividos —en caso de que sea adoptado— o simplemente porque así es su personalidad y no se siente cómodo cerca de ti.

Estas son las señales de que le caes mal a tu gato

Su postura

Cuando estás cerca, tu michi adopta una postura inusual: se encorva, se le dilatan las pupilas, baja la cola, evita el contacto visual y las orejas se le caen hacia atrás. Esto es debido a que no se siente cómodo cuando estás presente o que incluso te tiene miedo.

Bufa o sopla

Si tu gato también hace ruidos extraños — como bufidos, gruñidos y silbidos—cuando te le acercas, también puede indicar que no le agradas, pues es una forma de manifestar malestar, incomodidad y molesta.

Estas son las señales de que le caes mal a tu gato

Te ataca

Esta es la señal más obvia de todas; si un gato te odia, sencillamente te atacará sin motivo alguno a través de arañazos e incluso mordizcos. Esto indica que tu presencia resulta ser una constante amenaza para tu felino y que definitivamente, no se siente cómodo a tu lado.

Duerme de más

De acuerdo a los expertos, un gato doméstico duerme entre 15 y 16 horas al día, lo que se traduce a un 70% de su tiempo. Pero si has notado que tu gato concilia el sueño más tiempo (entre 18 y 21 horas), esto podría indicar que está cambiando sus hábitos para advertirte que no le agradas.

Estas son las señales de que le caes mal a tu gato

Acude con un experto que pueda determinar que el comportamiento de tu gato no está relacionado con un problema de salud.