Entretenimiento
Jennifer Aniston vuelve a creer en el amor (y su nueva pareja no es una celebridad de Hollywood)
Es oficial, Jennifer Aniston está enamorada nuevamente, aquí te contamos de quién se trata
November 03, 2025
Eurídice Aiymet Garavito García
charles lecrerc matrimonio piloto formula 1
Entretenimiento
¿Por qué es tan especial el compromiso de Charles Lecrec (Piloto F1) y Alexandra Saint?... La conmovedora historia de amor...
Cuando un piloto maneja a más de 300 km/h, sabe que cada milisegundo cuenta. Pero incluso en el mundo implacable de la Formula One, hubo un momento que lo puso al “piloto lento”: el instante en que el amor pisó el freno para dar paso al compromiso.
November 02, 2025
Leilani Aviles
2024 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Arrivals
Entretenimiento
Es oficial: Chris Evans y Alba Baptista ya son papás
De un flechazo silencioso a una boda íntima y un bebé recién nacido: así se construyó la historia de amor entre Chris Evans y Alba Baptista
October 28, 2025
Eurídice Aiymet Garavito García